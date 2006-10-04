اين تساوي براي استقلال حكم شكست را داشت/ مي توانستيم صباباتري را شكست دهيم

به گزارش خبرنگارمهرعليرضا منصوريان با بيان اين مطلب در خصوص بازي تيمش برابر صباباتري گفت: پس از بازي نه چندان دلچسب درچهل و پنج دقيقه اول در بين دو نيمه كادر فني بازيكنان را مجاب ساختند تا رو به جلو بازي كرده و با فشار به خط دفاعي صباباتري به گل برسيم. البته بازي تدافعي و تجمع بازيكنان اين تيم در يك سوم دفاعي به ما كمك كرد تا خيلي راحتتر به خواسته خود دست يافته و با جبران گل خورده حتي تا مرز زدن گل پيروزي هم پيش برويم .در كل نتيجه تساوي برابر صباباتري براي ما همانند شكست است.

وي وجود اختلاف نظر بين بازيكنان استقلال را تكذيب كرد وافزود: ما يك تيم به نام استقلال هستيم و همه بازيكنان با هم رفاقت دارند. با اين حال چطور مي شود در جريان بازي به هم پاس ندهند؟ از همه خواهش مي كنم در تمرينات ما حضور يافته و ببينند كه بين بازيكنان استقلال مشكلي وجود ندارد.

اين هافبك با تجربه وجود هرگونه درگيري بين بازيكنان استقلال را منتفي خواند و گفت: هميشه حرف و حديث پيرامون تيمهاي استقلال و پرسپوليس بسيار بوده و در اين بين بهتر است واقعيتها عنوان شود تا جلوي بروز حواشي گرفته شود.

منصوريان اذعان داشت: كادر فني بازيكناني را به ميدان مي فرستند كه در روند بازي تغييرايجاد كنند. در جريان بازي برابر صباباتري نيز طالب نسب و فرزاد مجيدي بازدهي خود را انجام داده بوده و مربيان تصميم به تعويض شان گرفته،من و ياورزاده را به زمين فرستادند و پس از آن گل تساوي به ثمر رسيد . براي تمامي بازيكنان استقلال مهم نيست كه چه بازيكني درون زمين قرارمي گيرد ، آنچه اهميت دارد فقط موفقيت تيم است.

هافك باتجربه استقلال با اشاره به درگيري به وجود آمده در بين دو نيمه بازي استقلال - صباباتري گفت: در شرايط سخت بازي فشارعصبي بازيكنان بسيار بالاست و آنها زماني كه به سمت رختكن مي آيند ممكن است هزار اتفاق رقم بخورد در اين بين حتي مربي آرامي چون صمد مرفاوي نيز شايد واكنش نشان دهد.