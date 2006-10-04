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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۴

رئيس اوپك خواستار كاهش توليد كشورهاي عضو شد

رئيس اوپك خواستار كاهش توليد كشورهاي عضو شد

رئيس اوپك از اعضاي اين سازمان خواست با كاهش توليد خود از كاهش بيشتر بهاي نفت جلوگيري كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، نيجريه و ونزوئلا از اول اكتبر به طور داوطلبانه اقدام به كاهش توليد نفت خود نموده‌اند اما از آنجا كه اين دو كشور جزو توليدكنندگان بزرگ اوپك محسوب نمي‌شوند، اقدام آنها نتوانسته است از سريع‌ترين روند نزولي بهاي نفت در 15 سال اخير جلوگيري كند.

از سوي ديگر، ذخاير نفت و بنزين آمريكا در بالاترين سطح هفت سال اخير قرار دارد و سكوت سوال‌برانگيز عربستان به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده نفت جهان نيز بر روند نزولي بهاي نفت موثر بوده است.

ادموند داكورو رئيس دوره‌اي اوپك و وزير نفت نيجريه اعلام كرد: نيجريه به منظور جلوگيري از كاهش بيشتر بهاي نفت اقدام به كاهش توليد نموده است و انتظار دارد ديگر اعضاي اوپك نيز دست به چنين اقدامي بزنند.

اقتصاددان‌هاي اوپك پيش‌بيني مي‌كنند با افزايش توليد كشورهاي غيرعضو اوپك خصوصا منطقه خزر، تقاضا براي نفت اين سازمان در سال آينده ميلادي 800 هزار بشكه در روز كاهش يابد.

روند كاهش بهاي نفت موجب شده است موسسات تحليل بازار نفت در برآوردهاي جديد از كاهش بيشتر بهاي نفت خبر دهند. ‌مركز مطالعات جهاني انرژي در گزارش تازه‌اش، پيش‌بيني كرد بهاي نفت طي يك سال آينده بيش از 10 دلار كاهش يابد و به سطح 54.5 دلار برسد.

بهاي نفت امروز در بازار نيويورك به هر بشكه 58 دلار رسيد كه پايين‌ترين سطح آن طي هفت ماه اخير محسوب مي‌شود. بهاي نفت برنت در بورس لندن نيز طي يك هفته اخير بيش از 7 درصد كاهش يافته است.

کد مطلب 389485

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