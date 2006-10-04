خودروهاي روباتيك به رقابت مي پردازند

به گزارش خبرگزاري مهر، 11 تيم در اين مسابقه روباتيك به رقابت مي پردازند كه در جريان آن محموله هاي نظامي شبيه سازي شده توسط اين روبات ها حمل مي شود.

آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته دفاعي پنتاگون برگزاري اين مسابقه را در نوامبر سال 2007 حمايت مي كند. پنتاگون قصد دارد با برگزاري اين گونه رقابت ها زمينه توليد خودروهاي نظامي را كه در مناطق جنگي قادر به حركت به صورت خود به خود و بدون كنترل از راه دور باشند، فراهم سازد.

بنا بر گزارش آسوشيتدپرس، در اين رقابت خودروهاي روباتيك مسافتي 60 مايلي را از ميان خيابان هاي شبيه سازي شده شهري كه مملو از خودروهاي بدون سرنشين و با سرنشين است، طي مي كنند. در جريان اين مسابقه نحوه توانمندي خودروها به هنگام تغيير جهت هاي تند و سريع، عبور از چرخه ترافيك و عدم برخورد به موانعي چون درختان و خودروهاي پارك شده آزمايش مي شود. همچنين خودروها بايد از قوانين رانندگي تبعيت كنند، لاين هاي حركتي خود را تغيير دهند و تنها با استفاده از سنسورها و مغز رايانه خود پارك كنند.

اولين خودرويي كه در كمتر از 6 ساعت با موفقيت مسابقه را به اتمام رساند برنده جايزه 2 ميليون دلاري پنتاگون خواهد بود. جوايز منتخبان دوم و سوم به ترتيب 500 هزار و 250 هزار دلار است.

مكان برگزاري اين مسابقه هنوز مشخص نشده است.