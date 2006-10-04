زمان برگزاري نمايشگاه صنعت چاپ و بسته بندي تغيير كرد

سيد حجت مجابي - معاون اتحاديه صنف چاپخانه داران تهران در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با اعلام اين خبر افزود : ما از سال گذشته درخواست تغيير زمان برگزاري نمايشگاه صنعت چاپ و بسته بندي را به وزارت بازرگاني داده بوديم كه در نهايت درخواست ما براي سال 1386 مورد موافقت قرار گرفت و از سال آينده به بعد ، اين نمايشگاه در شهريور ماه هر سال برگزار خواهد شد .

وي در ادامه افزود : اصولا بهمن ماه كه در دوازده دوره گذشته نمايشگاه صنعت چاپ و بسته بندي برگزار مي شده است ، زمان مناسبي براي اين رويداد مهم اقتصادي و صنعتي نيست و تغيير زمان برگزاري اين نمايشگاه قطعا به كيفيت برگزاري آن كمك خواهد كرد .

معاون اتحاديه صنف چاپخانه داران تهران تصريح كرد : البته هنوز اين تغيير زمان نمايشگاه ( براي سال آينده ) به اتحاديه چاپخانه داران ابلاغ نشده است . ما انتظار داريم سال آينده نمايشگاه متفاوتي با آنچه تاكنون برگزار كرده ايم را شاهد باشيم .

وي خاطر نشان كرد : اگر اين نمايشگاه در شهريور ماه برگزار شود شركت ها و كمپاني هاي بزرگ فعال در زمينه توليد دستگاه هاي چاپ و بسته بندي مي توانند محصولات خود را به ايران بياورند و به نمايش بگذارند .

سيد حجت مجابي در مورد دلايل تغيير زمان برگزاري نمايشگاه صنعت چاپ و بسته بندي خاطر نشان كرد : فصل زمستان به دليل سردي هوا در ايران و همچنين اروپا امكان انتقال دستگاه ها و ماشين آلات چاپ به كشور ما وجود ندارد ولي اگر اين نمايشگاه در شهريور برگزار شود شركت هاي خارجي هم به ايران خواهند آمد .

وي تصريح كرد : هنوز تصميمي در مورد زمان دقيق برگزاري اين نمايشگاه نگرفته ايم اما به احتمال زياد نمايشگاه صنعت چاپ و بسته بندي نزديك به زمان برگزاري جشنواره و روز ملي صنعت چاپ برگزار خواهد شد .

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت چاپ و بسته بندي ايران از 25 تا 28 بهمن 1385 درمحل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران و با مشاركت بخش خصوصي و صنعتگران خارجي در حوزه چاپ برگزار مي شود .