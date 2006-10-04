هنوز در مورد چگونگي تشكيل كنسرسيوم تصميم سازي نشده است

سيد محمد علي حسيني تاكيد كرد: هنوز در مورد چگونگي تشكيل كنسرسيوم و يا طرف هاي مختلف براي دعوت به مشاركت در آن تصميم سازي نشده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيد محمد علي حسيني با بيان اين مطلب، تصريح كرد: رئيس جمهوري اسلامي ايران، سال گذشته طرح و ايده مشاركت شركت هاي دولتي و خصوصي ديگر كشورها در فعاليت هاي غني سازي را طي نطقي در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح كرد و اخيرا نيز در مذاكرات آقاي لاريجاني و سولانا به عنوان يكي از راهكارهاي مناسب در اطيمنان از صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران مورد گفتگو قرار گرفته است.