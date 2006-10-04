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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۸

براساس مصوبه امروز مجلس؛

دولت مجوز اختصاص 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به مناطق محروم و نفت خيز را گرفت

براساس مصوبه امروز مجلس 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز تا پايان برنامه چهارم توسعه به استان هاي نفت خيز و گاز خيز اختصاص مي گيرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه يك فوريتي اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون برنامه بودجه سال 85 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استان هاي نفت خيز و گاز خيز و شهرستان هاي محروم به بررسي جزئيات آن پرداختند.

براين اساس، به دولت اجازه داده شد در سال 85 تاسقف 6 هزار ميليارد ريال و همه ساله تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به استان هاي نفت خيز و گاز خيز و شهرستان ها و بخش هاي محروم كشور به نسبت يك سوم و دو سوم جهت اجراي برنامه هاي عمراني اختصاص دهد.

همچنين مقرر شد متناسب با ارقام فوق الذكر، جداول مربوط در قانون بودجه سال 1385 كل كشور و جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصلاح مي شود.

همچنين بر اساس مصوبه ديگر، نمايندگان مجلس مقرر كردند آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه هاي نفت و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

همچنين با تصويب اين قانون، قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفت خيز لغو مي شود. همچنين مبلغ هزار ميليارد ريال نيز جهت گازرساني به مناطق روستايي اختصاص يافت.

کد مطلب 389497

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