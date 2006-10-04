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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۴

تيم ملي جودو جوانان ايران در مسابقات جهاني دومنيكن شركت مي كند

تيم ملي جودوي جوانان ايران با 4 جودوكار در رقابتهاي قهرماني جوانان جهان كه در دومنيكن برگزار مي شود شركت مي كند.

به گزارش خبرنگار مهر اين رقابتها به مدت 4 روز از تاريخ 20 مهرماه در سانتا دمينگو برگزار خواهد شد  كه تيم ايران با حسن ياري در وزن 60- كيلوگرم، الياس اكبري در وزن 66- كيلوگرم، ايرج اميرخاني در وزن 81- كيلوگرم و حامد محمد نيا در وزن 90- كيلوگرم  در اين مسابقات شركت خواهد كرد. اين تيم با هدايت عطا عباس نژاد و سرپرستي عليرضا اميني راهي دومنيكن مي شود. اين تيم 17 مهرماه راهي پاريس شده و ازآنجا به سانتادمينگو مي رود.

ضمن اينكه محمدرضا مينوكده و سيد عبدالجليل رضوي 2 تن از داوران بين الملل ايران در اين مسابقات قضاوت خواهند كرد.

کد مطلب 389502

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