تيم ملي جودو جوانان ايران در مسابقات جهاني دومنيكن شركت مي كند

به گزارش خبرنگار مهر اين رقابتها به مدت 4 روز از تاريخ 20 مهرماه در سانتا دمينگو برگزار خواهد شد كه تيم ايران با حسن ياري در وزن 60- كيلوگرم، الياس اكبري در وزن 66- كيلوگرم، ايرج اميرخاني در وزن 81- كيلوگرم و حامد محمد نيا در وزن 90- كيلوگرم در اين مسابقات شركت خواهد كرد. اين تيم با هدايت عطا عباس نژاد و سرپرستي عليرضا اميني راهي دومنيكن مي شود. اين تيم 17 مهرماه راهي پاريس شده و ازآنجا به سانتادمينگو مي رود.

ضمن اينكه محمدرضا مينوكده و سيد عبدالجليل رضوي 2 تن از داوران بين الملل ايران در اين مسابقات قضاوت خواهند كرد.