برگزاري نشست شوراي امنيت / چين براي منصرف كردن كره شمالي از تصميم خود تلاش مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، شوراي امنيت سازمان ملل نيز در نشست امروز تلاش خواهد كرد تا واكنشي واحد به آزمايش هسته اي كره شمالي ارائه دهد .



در پي اعلام غير منتظره كره شمالي مبني برانجام آزمايش هسته اي كه سبب واكنش كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي منطقه شد، چين و كره جنوبي امروز به پيونگ يانگ هشداردادند كه ازطرحهاي آزمايش هسته اي خود صرف نظر كند .



كره شمالي تاكنون تاريخ دقيقي براي آزمايش هسته اي خود ارائه نداده است، اما تحليلگران اعلام غيرمنتظره اين آزمايش هسته اي را يك اهرم سياسي براي فشار بر آمريكا خواندند ، اما كشورهاي همسايه كره شمالي اعلام كردند كه آنها درحال اتخاذ اقدام فوري هستند و اين تهديد پيونگ يانگ را جدي تلقي مي كنند .



يون كاوانگ اونگ وزير دفاع كره جنوبي در واكنش به آزمايش هسته اي كره شمالي گفت:"ما براين فرض كه كره شمالي به احتمال بسيار يك آزمايش هسته اي انجام خواهد داد در حال اتخاذ اقداماتي هستيم ".



چين كه از متحدان نزديك و تامين كننده اصلي مواد غذايي وانرژي براي كره شمالي است، خواستار آرامش كشورها و برگزاري گفتگو درباره اين مسئله شد .



ليو جيانچائو سخنگوي وزارت امورخارجه چين دراين رابطه اظهارداشت : ما اميدواريم كره شمالي از خود خويشتنداري و آرامش نشان دهد .



شوراي امنيت سازمان ملل در ماه جولاي در پي آزمايش موشكي كره شمالي، با تصويب قطعنامه اي، تحريمهايي را عليه اين كشوراعمال كرد .



كنزو اوشيما نماينده ژاپن در سازمان ملل كه رياست ماه اكتبر شوراي امنيت را برعهده دارد، اعلام كرد كه 15 عضو شوراي امنيت گردهم خواهند آمد تا پاسخي قاطع و مناسب به مسئله جدي آزمايش هسته اي كره شمالي ارائه دهند .



كاندوليزا رايس وزيرامور خارجه آمريكا كه در منطقه خاورميانه به سر مي برد، اعلام آزمايش هسته اي كره شمالي را يك اقدام تهديد آميز خواند و خاطرنشان كرد كه واشنگتن گزينه هايي را مورد بررسي قرار خواهد داد .



اعلام آزمايش هسته اي كره شمالي با واكنشهايي در سرتاسر منطقه روبرو شد وكشورهاي آسيايي برگزاري نشستها و ديگر تلاشهاي ديپلماتيك را در مواجهه با تحولات اخير منطقه اعلام كردند .



شينزو آبه نخست وزير جديد ژاپن قراراست دوشنبه آينده با رئيس جمهوري كره جنوبي ديداركند واين در حالي است كه رئيس جمهوري كره جنوبي نيز جمعه هفته آينده با همتاي چيني خود ديدار خواهد كرد و مسئله آزمايش هسته اي كره شمالي را مورد بررسي قرار خواهند داد .



از سويي ، وزارت خارجه كره جنوبي اعلام كرد كه "بان كي مون" وزيرامور خارجه اين كشوردر يك تماس تلفني با لي ژائوزينك همتاي چيني خود درباره آزمايش هسته اي كره شمالي به رايزني پرداخت .



دو طرف پس از اين رايزني با انتشار بيانيه اي اعلام كردند كه متفق القول هستند اعلاميه كره شمالي مخالف تلاشها براي خلع سلاح شبه جزيره كره است و نبايد آزمايش هسته اي كره شمالي را تحمل كرد .

چين دراين بيانيه خاطرنشان كرد كه به تلاشهاي خود درجهت ترغيب كره شمالي ادامه خواهد داد .



كره جنوبي نيز تهديد كرده است كه اگر كره شمالي اقدام به آزمايش هسته اي كند، كمكهاي خود را به اين كشور قطع خواهد كرد .



بنابراين گزارش، استراليا امروز سفير كره شمالي دراين كشور را فرا خواند وهشدارداد كه اگر كره شمالي اقدام به آزمايش هسته اي كند با عواقب شديدي روبرو خواهد شد .



كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد نيز روزگذشته درباره آزمايش هسته اي كره شمالي ابراز نگراني كرد .

كره شمالي از نوامبر ماه گذشته مذاكرات شش جانبه به منظور خلع سلاح هسته اي شبه جزيره كره را به دنبال مجازاتهاي مالي آمريكا تحريم كرد.