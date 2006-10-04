دكتر جعفر قامت در گفتگو با خبرنگار هسته اي "مهر"، با اشاره به تحولات اخير پيرامون موضوع هسته اي ايران از جمله از سرگيري مذاكرات لاريجاني و سولانا گفت : تحولات اخير از ديدگاه من تحولاتي تشريفاتي است و با توجه به مواضع اعلام شده ايران، تاثيري در مسير موضوع نخواهد داشت.



وي در خصوص تلاش برخي كشورها از جمله ايتاليا براي ورود به مذاكرات هسته اي با تهران به حجم روابط اين كشورها با ايران اشاره كرد و افزود: ورود اين كشورها با مواضعي نرمتر از آمريكا دو پيام براي تهران و واشنگتن دارد.



اين استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: پيام اين تحولات براي ايران اين است كه اگر با مواضع گروه همراهي نكند، مبادلات تجاري اش با كشورهايي چون ايتاليا مي تواند به شدت تحت تاثير قرار گيرد و از سوي ديگر مواضع نرم اين كشورها و همراهي آنها با مواضع مسالحه جويانه طرف هاي اروپايي علامتي منفي براي تندروي آمريكاست.



وي ورود رايس وزير امور خارجه آمريكا به منطقه خاورميانه و مذاكرات وي با مقامات مصر و عربستان را نشانه تلاش آمريكا براي تقويت ائتلاف عليه ايران خواند و گفت : كشورهاي مورد مذاكره دو كشور مطرح و تاثيرگذار خاورميانه هستند و بر اين اساس موضوع مذاكرات بسيار اهميت دارد.



قامت درعين حال به تحولات لبنان و اهميت آن براي كشورها ي اروپايي اشاره كرد و افزود: ايران و آمريكا هر دو از ابزارهاي منطقه اي بالايي برخوردارند.

به نتيجه نرسيدن مذاكرات زمينه ساز تقويت موضع آمريكا و تشديد اجماع بين المللي خواهد بود

اين تحليلگر مسائل بين الملل به مذاكرات جاري لاريجاني و سولانا اشاره كرد و گفت : ادامه مذاكرات بسيار خوب است به شرط اينكه براي سفت كردن پيچ ها نباشد و از آن به عنوان عاملي براي ايجاد اجماع بين المللي مجدد استفاده نشود.

وي با اشاره به اينكه ميان آمريكا و اروپا همكاري همراه با رقابت وجود دارد افزود : اروپا نمي خواهد بازار ايران را از دست دهد، بنابراين موضعي نرم مي گيرد اما بايد به دليل موافقت آمريكا با ادامه مذاكرات و دادن مهلت بيشتر به اروپا براي جلب توافق ايران با تعليق غني سازي با دقت بيشتري بنگريم.



قامت اظهار داشت : اروپايي ها نتايج هر گونه توافق خود با ايران را براي تاييد به اطلاع آمريكا خواهند رساند و آمريكا نيز با آن مخالفت خواهد كرد. وي تاكيد كرد : به نتيجه نرسيدن مذاكرات زمينه ساز تقويت موضع آمريكا و تشديد اجماع بين المللي خواهد بود.



اين استاد دانشگاه با اشاره به اخباري مبني بر تدارك قطعنامه اي جديد توسط گروه 1+5 در روزهاي اخير گفت : هر چند كشورهاي اروپايي طرف مذاكره با ايران هستند، اما بايد در نظر داشت آنها ازسوي ديگر اعضاي دائم شوراي امنيت و تصميم گير اصلي در تحولات جهاني هستند بر اين اساس معتقدند اگر قرار باشد بار ديگر مانند موضوع عراق سفره اي باز شود آنان نيز بايد پاي آن بنشينند.



قامت معتقد است: در حال حاضر زمان براي ورود مستقيم آمريكا به مذاكرات بر سر موضوعات هسته اي يا امنيتي مناسب نيست.