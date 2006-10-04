مخالفت جدي وزارت بهداشت با واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم / سرنوشت نامعلوم بيمارستان هاي آموزشي در طرح جدايي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت

دكتر حسن امين لو در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: موضوع اصلي طرح ادغام، ادغام دو وزارتخانه رفاه و بهداشت است و كليه شرح وظايف اين دو وزارتخانه در وزارتخانه جديدي ديگري ادغام مي شود. كميسيون اصلي رسيدگي كننده به طرح ادغام كميسيون امور اجتماعي است و اعضاي اين كميسيون با توجه به شرح وظايف زيادي كه براي وزارتخانه جديد ايجاد مي شود با طرح ادغام مخالفت كرده اند.

وي اضافه كرد: كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز به عنوان يكي از كميسيون هاي فرعي با وجود اينكه هنوز جلسه اي برگزار نكرده اما با توجه به نظرات جمع آوري شده از برخي اعضا، مخالف ادغام وزارت رفاه و بهداشت و درمان است.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت ياد آور شد: كميسيون آموزش مجلس تنها كميسيون فرعي است كه با طرح ادغام موافقت كرده است.

امين لو با بيان اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجموعه قابل انفكاكي نيست، گفت: اين مجموعه براي ارائه خدمات سلامتي به مردم بايد هماهنگ با يكديگر باشد و نمي توان وظايف بخش ها را از هم جدا كرد.

جدايي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت و لطمات جبران ناپذير به خدمات درماني

وي افزود: هم اكنون بيش از 40 هزار تخت بيمارستاني آموزشي در كشور وجود دارد كه 50 درصد تخت هاي بيمارستاني كشور را تشكيل مي دهد و اگر آموزش پزشكي به وزارتخانه ديگري سپرده شود پاسخگويي وزارت بهداشت دچار ابهام مي شود و لطمات زيادي به خدمات درماني كشور زده مي شود.

بيمارستان هاي آموزشي نيز بايد به وزارت علوم منتقل شود!

معاون امور مجلس وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيشترين خدمات تخصصي در بيمارستان هاي آموزشي به مردم ارائه مي شود و آموزش رشته پزشكي بدون بيمارستان نيز امكان پذير نيست. رشته هاي گروه علوم پزشكي مانند برخي از رشته ها نمي توانند در كلاس درس به تنهايي آموزش تئوري ببينند بلكه محيط آموزشي آنها بيمارستان است و اگر اين تفكيك صورت گيرد بيمارستان هاي آموزشي نيز بايد به وزارت علوم منتقل شود.

وي جدا شدن آموزش پزشكي از وزارت بهداشت را به مصحلت كشور ندانست و گفت: نظرات نمايندگان محترم است اما آنچه مهم است تصميم گيري در صحن علني مجلس است و اميدواريم با توجه به مخالفت كميسيون امور اجتماعي مجلس با طرح ادغام، آموزش پزشكي نيز در وزارت بهداشت باقي بماند .