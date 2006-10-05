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۱۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۸:۳۶

فاز دوم مجموعه ورزشي سپاهان امسال به بهره برداري مي رسد

فاز دوم مجموعه ورزشي سپاهان امسال به بهره برداري مي رسد

فاز دوم مجموعه ورزشي صفائيه متعلق به به باشگاه فرهنگي ورزشي فولاد مباركه اصفهان و همچنين كلينيك فيزيوتراپي و بازتواني باشگاه سپاهان به مناسبت گراميداشت سال پيامبر اعظم افتتاح و به بهره برداري مي رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، كلينيك تخصصي فيزيوتراپي و بازتواني باشگاه سپاهان كه به منظورارتقاء سطح درمان و بازتواني ورزشكاران اين باشگاه تجهيرو راه اندازي شده در روز شبنه 15 مهرماه درمحل اين باشگاه واقع درخيابان حكيم نظامي طي مراسمي گشايش مي يابد.

 

همچنين در روز 16 مهرماه فاز دوم مجموعه ورزشي صفائيه شامل سالن ورزشي كوثر، رستوران شماره يك، رختكن هاي زمين چمن شهيد حسن غازي و عمليات كشت زمين چمن شهيد ملاافضل به بهره برداري مي رسد.مجموعه ورزشي صفائيه در شهرستان مباركه و در 60 كيلومتري اصفهان واقع شده است.

کد مطلب 389515

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