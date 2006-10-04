مدرسه ورزش در دوره هاي مختلف تحصيلي تاسيس مي شود

بهرام شريف تهراني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: اين مدارس به شكل ضميمه يا مستقل در يك يا چند رشته ورزشي توسط بخش خصوصي يا وابسته به ساير وزارتخانه ها و نهادها تاسيس و اداره خواهند شد.

وي هدف ديگر تاسيس مدارس ورزش را فراهم آوردن زمينه هاي لازم استعداد يابي و تقويت مهارت هاي دانش آموزان داراي توانايي هاي بالقوه ورزشي عنوان كرد.

اين مقام مسئول تصريح كرد:دانش آموزان اين مدارس پس از قبولي در آزمونهاي ويژه علاوه بر گذراندن دروس رسمي بين 4 تا 6جلسه در هفته مهارت هاي تخصصي يك رشته ورزشي را نيز مي گذرانند.

شريف تهراني گفت: فدارسيون ها ، باشگاهها و اشخاص حقيقي و حقوقي علاقمند مي توانند با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش استانها و براساس ضوابط ، درخواست صدور مجوز و راه اندازي ارائه دهند.

معاون دفتر استاندارد سازي و توسعه تربيت بدني مدارس تصريح كرد: تدوين نظام آموزشي مطلوب ، جستجوي سيستماتيك و تامين استعدادهاي دانش آموزان بر اساس معيارهاي فيزيولوژيكي ، روانشناسي و انتروپومتريكي ، ايجاد امكانات و تسهيلات و تامين نيروهاي منظم ورزشكاران به ضافه داشتن صبر و حوصله و توجه به فرايند رشد دانش آموزان براي موفقيت در شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي در نظر گرفته شده اند.