دوچرخه سواران ايراني در تور بين المللي استراليا شركت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر براساس اعلام روابط عمومي فدراسيون دوچرخه سواري ، تور بين المللي دوچرخه سواري سامسونگ استراليا كه يكي از تورهاي برتر جهان است از روز 14 مهرماه سال جاري از شهر ملبورن استراليا آغاز خواهد شد و تا تاريخ 23/7/85 در 8 مرحله ادامه خواهد داشت.

ملي پوشان كشورمان براي اولين بار است كه دراين تور ركابزني مي كنند.عسگري و ميزباني در اين رقابتها براي تيم جايانت تايوان كه يكي از تيم هاي منتخب آسيايي مي باشد ركابزني مي كنند.

دوچرخه سواران حاضر در اين تور در 7 مرحله استقامت جاده به طول تقريبي 850 كيلومتر ويك رشته تايم تريل انفرادي كه مسير آن تماما به صورت سربالايي مي باشد ركابزني خواهند نمود. هم اكنون در نتيجه كلي انفرادي آسيا قادر ميزباني با 434 امتياز و حسين عسگري با 386 اميتاز به ترتيب درجايگاههاي اول تا دومي قرار دارند.

اين دوچرخه سواران در پايان اين مسابقات در مورخه 24/7/85 وارد تهران خواهند شد.