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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۶

حضور شمشیربازان فلوره ایران در مسابقات آزاد اروپا

حضور شمشیربازان فلوره ایران در مسابقات آزاد اروپا

تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره ایران بعد از حضور در جام جهانی اسپانیا در رقابت‌های آزاد اروپا شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ادهمی، علیرضا سلیمانی و شهاب شمس تبریزی اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره ایران هستند که روز جمعه عازم اسپانیا شدند تا در رقابت های جام جهانی این کشور شرکت کنند.

مسابقات شمشیربازی جام جهانی اسپانیا در اسلحه فلوره از شنبه آغاز شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. تیم ایران با هدایت محمد میرمحمدی در این رقابت ها شرکت می کند.

بعد از اتمام این مسابقات، اسپانیا میزبان رقابت هایی است که به صورت آزاد و با حضور شمشیربازان رده های سنی مختلف قاره اروپا برگزار می شود. طبق برنامه قرار است شمشیربازان کشورمان در این مسابقات هم شرکت داشته باشند.

کد مطلب 3895190
زینب حاجی حسینی

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