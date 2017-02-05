حضور شمشیربازان فلوره ایران در مسابقات آزاد اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ادهمی، علیرضا سلیمانی و شهاب شمس تبریزی اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره ایران هستند که روز جمعه عازم اسپانیا شدند تا در رقابت های جام جهانی این کشور شرکت کنند.

مسابقات شمشیربازی جام جهانی اسپانیا در اسلحه فلوره از شنبه آغاز شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. تیم ایران با هدایت محمد میرمحمدی در این رقابت ها شرکت می کند.

بعد از اتمام این مسابقات، اسپانیا میزبان رقابت هایی است که به صورت آزاد و با حضور شمشیربازان رده های سنی مختلف قاره اروپا برگزار می شود. طبق برنامه قرار است شمشیربازان کشورمان در این مسابقات هم شرکت داشته باشند.