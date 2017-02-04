روزهای شلوغ شمشیربازی ایران در هفته های پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A ایتالیا از روز گذشته در پادووا آغاز شده است. تیم ملی اسلحه سابر ایران از شرکت کنندگان در این رویداد است که با ترکیب متشکل از مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و فرزاد باهرارسباران در این رویداد شرکت کرده است. این تیم پس از پایان کارش در دو بخش انفرادی و تیمی مسابقات ایتالیا، دوشنبه به ایران باز می گردد تا محیای حضور در جام جهانی لهستان شود. این رقابت ها دو هفته دیگر در ورشو برگزار می‌شود و تیم اسلحه سابر ایران نیز در آن شرکت خواهد کرد.

مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا نیز از پنجم اسفند ماه در بانکوک تایلند آغاز می شود. طبق برنامه تیم ایران با ۲۰ شمشیرباز در این رویداد حضور خواهند داشت.

علاوه بر این، اعزام های دیگری نیز در دستور کار فدراسیون شمشیربازی تا پیش از پایان سال قرار دارد و از جمله اعزام تیم اسلحه سابر بانوان به جام جهانی یونان؛ این اعزام اواخر بهمن ماه انجام خواهد شد. همچنین قرار است تیم های اسلحه اپه و فلوره بانوان برای حضور در اردوی مشترک با قطر و امارات به دوحه سفر کنند. این اردوی مشترک اوایل بهمن ماه و به مدت ۱۰ روز برگزار می‌شود. حضور ۸ شمشیرباز ایران در اردوی مشترک دوحه بنا به دعوتنامه قطری ها انجام می شود.

حضور در این مسابقات و رویدادها که در راستای آماده سازی برای بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ توکیو انجام می شود، روزهای شلوغی را پیش روی شمشیربازی ایران تا پیش از پایان سال جاری قرار داده است.