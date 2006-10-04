بوش بار ديگر بر گسترش مناسبات آلمان و آمريكا تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،"جرج بوش" در يادداشتي كه به مناسبت 6 اكتبر روز دوستي آمريكا - آلمان نوشته، همچنين آورده است : آلمان و آمريكا همواره از شركاي خوبي براي يكديگر به شمار آمده كه مواضع مشتركي در قبال آزادي و صلح در جهان دارند .

رئيس جمهوري آمريكا افزود : روح همكاري ميان دو كشور آلمان و آمريكا همواره نقش محوري در تاريخ آمريكا ايفا كرده است .

بوش با ريشه دارخواندن فرهنگ، اقتصاد، دانش و هنر در آلمان تصريح كرد : گسترش مناسبات دوجانبه در تمام زمينه ها مي تواند آينده بهتري را براي طرفين به ارمغان آورد .

اين در حالي است كه پس از مخالفت آلمان با جنگ عراق، روابط برلين - واشنگتن رو به سردي گراييده بود ، اما پس از مدتي و به ويژه بعد از انتخاب " آنجلا مركل " به عنون صدراعظم آلمان دو كشور درصدد تعميق مناسبات دوجانبه خود بر آمدند .

در حال حاضر نيز با توجه به فعاليتهاي پنهاني سازمان سيا در اروپا، دولت آلمان خواستار پيگيري مسئله تا پيدا شدن نتيجه دقيق شده اند .

روز دوستي آمريكا - آلمان از سال 1987 به طور رسمي جشن گرفته مي شود .