آغاز صادرات گاز ايران به امارات از ابتداي سال 86

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خليج تايمز، در شرايطي كه پروژه انتقال گاز ايران به امارات با بيش از يك سال تاخير به علت تقاضاي ايران براي افزايش قيمت گاز مواجه شده است، داناگاز اميدوار به آغاز جريان گاز ايران در سه‌ماهه نخست سال 2007 است.

داناگاز قصد دارد گاز وارداتي از ايران را به مصرف‌كنندگان صنعتي برساند و تاخير در صادرات گاز ايران موجب كاهش سود عملياتي اين شركت شده است.

البته اين مقام داناگاز از اظهارنظر درباره مسئله مورد مناقشه قيمت گاز صادراتي ايران خودداري كرد اما گفت كه قيمت گاز دليل اصلي تاخير در اجراي پروژه انتقال گاز نبوده است.

وي افزود: دليل اصلي تاخير در اين پروژه ساخت سكوي فراساحلي توليد گاز است كه قرار بود در سپتامبر 2005 ساخته شود، اما هنوز نيز در حال احداث است و تاكنون 85 درصد آن ساخته شده و پس از ساخت (دو ماه آينده به ميدان نفت و گاز سلمان در خليج فارس منتقل خواهد شد.

قرار است اين سكو اولين محموله گاز صادراتي ايران را به امارات منتقل كند، اما پيمانكار ايراني ساخت اين سكو به علت افزايش قيمت فولاد و ديگر مواد اوليه، تقريبا ورشكست شد كه با حمايت مالي دولت ايران دوباره توانست كار را ادامه دهد.