جاده چالوس باز شد/هراز بسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد: محور کرج - چالوس در استان های البرز و مازندران که به دلیل بارش شدید برف، کولاک و عدم ایمنی کافی مسدود شده بود، بازگشایی شد.

هراز بازگشایی شد

همچنین بر اساس اعلام پلیس راه راهور ناجا، محورهای هراز در استان های مازندران و شرق تهران، ارومیه - سلماس و خوی در استان آذربایجان غربی و میانه - سرچم در استان های آذربایجان شرقی و زنجان بازگشایی شدند.

هراز دوباره مسدود شد

بر اساس اعلام پلیس راه، محور هراز که ظهر پنج شنبه بازگشایی شده بود، مجددا بسته شد.