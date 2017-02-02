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۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

پلیس راه اعلام کرد؛

جاده چالوس باز شد/هراز بسته است

جاده چالوس باز شد/هراز بسته است

پلیس راه اعلام کرد: محورهای کرج - چالوس که به دلیل بارش برف مسدود شده بود، بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد: محور کرج - چالوس در استان های البرز و مازندران که به دلیل بارش شدید برف، کولاک و عدم ایمنی کافی مسدود شده بود، بازگشایی شد.

هراز بازگشایی شد

همچنین بر اساس اعلام پلیس راه راهور ناجا، محورهای هراز در استان های مازندران و شرق تهران، ارومیه - سلماس و خوی در استان آذربایجان غربی و میانه - سرچم در استان های آذربایجان شرقی و زنجان بازگشایی شدند.

هراز دوباره مسدود شد

بر اساس اعلام پلیس راه، محور هراز که ظهر پنج شنبه بازگشایی شده بود، مجددا بسته شد.

کد مطلب 3895233
حبیب احسنی پور

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