تخفيف 16 ميليارد توماني دانشگاه آزاد به دانشجويان / پرداخت وام دانشجويي در 10 تا 15 روز آينده به دانشجويان

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر فريدون رهنماي رودپشتي صبح امروز در نشست خبري تشريح دستاوردهاي معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد افزود: دانشگاه آزاد اسلامي در بحث بالا بردن كيفيت نقل و انتقال دانشجويان اين دانشگاه تلاش مي كند در اين راستا تعداد نقل و انتقال هاي انجام شده 43 درصد رشد نسبت به نيم سال تحصيلي و 30 درصد نسبت به سال تحصيلي گذشته داشته است.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد گفت: نقل و انقال هاي انجام شده در گروه هاي همترازي 25 درصد رشد، ازدواج 90 درصد، خانواده هاي چند فرزندي در دانشگاه آزاد 25 درصد، نقل و انتقال به دليل فوت والدين 90 درصد، دانشجويان بيماري هاي خاص 130 درصد، خانواده هاي ايثارگران و شهدا 80 درصد و فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه ها 400 درصد و دانشجويان با موارد خاص 500 درصد نسبت به نيم سال تحصيلي قبل رشد داشته است.

وي اظهار داشت: يكي از مهمترين ويژگي هاي 34 هزار نقل و انتقال هاي انجام شده در سال جاري، انجام بيش از 50 درصد اين امر توسط واحدهاي دانشگاهي و نظارت سازمان مركزي بوده كه اين امر باعث افزايش رضايت دانشجويان شده است.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد ادامه داد: اشتباهي كه در حال حاضر ميان دانشجويان وجود دارد اين است كه گمان مي كنند مي توانند به راحتي از واحدي به واحد ديگر طبق جدول هم ترازي منتقل شوند در حالي كه دانشجويان بايد علاوه بر دارا بودن شرايط جدول هم ترازي دليلي نيز براي انتقال خود داشته باشند.

دكتر رهنما تاكيد كرد: دانشجوياني كه متقاضي نقل و انتقال در دانشگاه آزاد هستند بايد در 15 ارديبهشت ماه هر سال تا پايان خرداد ثبت نام كنند تا واحد دانشگاهي در طول تابستان بررسي هاي لازم را انجام داده و در صورت احراز صلاحيت نقل و انتقال اين افراد انجام شود.

وي اظهار داشت: تنها دانشجويان موارد خاص مانند ازدواج، فوت والدين يا دانشجويان داراي بيماري خاص مي توانند اواخر آذر تا نيمه اول دي ماه نيز علاوه بر ارديبهشت ماه نسبت به نقل و انتقال خود اقدام كنند.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد تاكيد كرد: هر دانشجوي جديدي كه وارد دانشگاه آزاد مي شود براي نقل و انتقال بايد حداقل يكسال از تحصيل وي گذشته باشد.

دكتر رهنما خاطر نشان كرد: تنها دانشجويان موارد خاص از جمله ازدواج، فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و خانواده هاي شهدا و ايثارگران بلافاصله پس از بررسي نقل و انتقالشان انجام خواهد شد. دانشجويان مشمول موارد خاص ديگر نيز مانند فوت والدين، چند فرزند دانشجويي، بيماري و ازدواج دانشجوي پسر بايد حداقل يك ترم از تحصيلشان گذشته باشد.

وي ادامه داد: اگر دانشجويي در چارچوب بخشنامه هاي صادر شده به خصوص مفاد 2 به بعد به واحد دانشگاهي مراجعه كرد و كار او انجام نشد بايد به سازمان مركزي مراجعه كند كه در صورت صلاحيت وي نقل و انتقال انجام شده و با واحد مربوطه برخورد مي شود اما اگر صلاحيت وي تاييد نشد با دانشجو برخورد خواهد شد.

تغيير در آيين نامه وام و تخفيف هاي دانشجويي دانشگاه آزاد

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد با اشاره به ارائه تخفيف هاي دانشجويي در طول سال گذشته تحصيلي خاطر نشان كرد: بيش از 16 ميليارد تومان در سال تحصيلي گذشته به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تخفيف شهريه داده شده كه اين رقم برابر با 2 درصد از شهريه دريافتي از دانشجويان اين دانشگاه است.

دكتر رهنما تاكيد كرد: اين تخفيف شامل افراد بي بضاعت، افرادي كه در امور فرهنگي فعاليت مي كنند، دانشجويان برتر علمي، نخبگان، حافظان قرآن كريم، اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان، خانواده هاي داراي بيش از يك دانشجو، نفرات برتر آزمون ها و برترين هاي ورزشي مي شود.

وي تاكيد كرد: همچنين 30 دانشجوي برتر كنكور دانشگاه آزاد در گروه هاي فني و مهندسي و علوم انساني از پرداخت شهريه معاف و از رتبه 31 تا 50 از تخفيف شهريه 50 درصدي برخوردار خواهند بود.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد ادامه داد: در گروه زبان خارجه از رتبه هاي اول تا 15 از پرداخت شهريه معاف و 16 تا 30 به طور نيم بها، در گروه آزمايشي هنر نفرات اول تا دهم به طور رايگان و نفرات 10 تا 20 پنجاه درصد تخفيف و در گروه پزشكي نفرات اول تا ششم به طور رايگان و 6 تا 10 با دريافت تخفيف نيم بها مي توانند در دانشگاه ازاد اسلامي به تحصيل مشغول شوند.

وي همچنين از ارائه وام هاي كوتاه و بلند مدت در طول سال گذشته خبر داد و افزود: بيش از 83 ميليارد تومان از منابع صندوق رفاه دانشجويي دانشگاه آزاد وام بلند و كوتاه مدت به 317 هزار دانشجوي اين دانشگاه ارائه شده است.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد خاطر نشان كرد: اگر 60 ميليارد تومان بودجه اي كه از سوي دولت به دانشگاه آزاد براي اختصاص وام هاي بلاعوض دانشجويي قرار مي گرفت، دانشگاه اين توان را داشت كه رقم ارائه وام ها و تعداد افراد گيرنده آن را دو برابر كند.

دكتر رهنما ادامه داد: اگرچه دولت قول داده كه اين وام را طي 10 تا 15 روز آينده به دانشگاه آزاد واگذار كند اما دانشگاه آزاد سعي خواهد كرد با توجه به منابع خود وام هاي مورد نياز دانشجويان را در مقاطع مختلف در اختيار اين افراد قرار دهد.

صدور دانشنامه هاي جديد دانشگاه آزاد اسلامي

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص صدور دانشنامه هاي جديد اين دانشگاه گفت: با تفويض اختيار به واحدهاي دانشگاهي براي صدور گواهينامه موقت و سپس صدور دانشنامه توسط سازمان مركزي پروسه انجام كار به كمتر از يك ماه تقليل يافته است.

دكتر رهنما افزود: دانشجويان بايد بدانند كه پس از اخذ گواهينامه موقت از واحد دانشگاهي بايد براي دريافت دانشنامه اصلي خود از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اقدام كنند.

وي ادامه داد: در طول سال تحصيلي گذشته بيش از 100 هزار گواهينامه موقت تحصيلي صادر شد كه از اين تعداد 75 هزار برگ از آن ها به صورت طرح قديم و 25 هزار برگ در فرم هاي جديد صادر شده است.

برنامه ريزي براي افزايش كيفيت خدمات دانشجويي در دانشگاه آزاد

دكتر رهنما در ادامه با اشاره به فعاليت هاي معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد در بحث خدمات دانشجويي اظهار داشت: ضريب جذب دانشجو در خوابگاه هاي دانشگاه آزاد تنها 15 درصد كه با توجه به ساخت و سازهاي گسترده اين دانشگاه اين رقم بسيار اندك است.

وي گفت: عليرغم آن كه در آزمون ورودي سال هاي قبل دانشگاه آزاد سعي بر پذيرش دانشجوي بومي شده و در حال حاضر نيز بيش از 60 درصد دانشجويان اين دانشگاه بومي هستند اما برنامه ريزي هايي نيز براي توسعه خوابگاه هاي دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد خاطر نشان كرد: در خوابگاه هاي دانشجويي بايد امكانات رفاهي مانند اماكن ورزشي و تفريحي، دفاتر خدمات مشاوره و فعاليت هاي فرهنگي بيشتري پيش بيني شود تا دانشجويان بتوانند از اوقات فراغت خود به خوبي استفاده كنند.

دكتر رهنما كيفيت غذاي دانشجويي دانشگاه آزاد را در رابطه با مواد اوليه يارانه اي عنوان كرد و افزود: اگرچه تامين مواد اوليه مانند برنج و گوشت بر عهده دانشگاه نيست اما به تمامي واحدهاي دانشگاه آزاد ابلاغ شده براي بالا رفتن كيفيت غذاي دانشجويان تا سقف 20 درصد مواد اوليه مرغوب از بودجه دانشجويي خريداري و به مواد اوليه يارانه اي اضافه كنند.

وي تاكيد كرد: كارپست كار شناسي تغذيه نيز علاوه بر نظارت معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد در واحدهاي جامع و بخش نامه براي تنوع بيش از 14 نوع غدا در واحدهاي سراسر كشور تعريف شده تا كيفيت غذا بهبود يابد.

كميته هاي انضباطي دانشگاه آزاد

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد با اشاره به فعاليت كميته هاي انضباطي دانشگاه آزاد گفت: كميته انضباطي دانشگاه آزاد تنها در مورد خطاهايي كه شان دانشجو و دانشگاه را خدشه دار كند گذشتي نشان نخواهد داد.

وي ادامه داد: 75 درصد آمار كميته هاي انضباطي در خصوص تخلفات آموزشي و 25 درصد تخلفات اخلاقي بوده است. هشت هزار و 544 مورد بررسي پرونده نيز در دانشگاه آزاد انجام شده است.

عملكرد ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي

دكتر رهنما فعاليت هاي ورزشي دانشگاه آزاد را در طول سال هاي اخير چشمگير خواند و افزود: با توجه به سياست همگاني كردن ورزش بدون توجه به واحد، جنسبت و رشته دانشجويان در حال حاضر بيشتر واحدهاي دانشگاه آزاد داراي سالن ورزشي هستند به طوري كه بيش از يك ميليون متر مربع فضاي ورزشي در اختيار دانشگاه آزاد است.

وي با اشاره به برگزاري مسابقات دانشجويان جهان اسلامي در بهمن ماه سال جاري به ميزباني دانشگاه آزاد تاكيد كرد: در سال گذشته تحصيلي 18 تيم به مسابقات برون مرزي از سوي دانشگاه آزاد اعزام شدند كه اين افراد موفق به كسب 25 مدال طلا، 25 مدال نقره و 30 مدال برنز شدند.

معاون دانشجويي دانشگاه آزادخاطر نشان كرد: ايجاد پژوهشكده ورزش كه با تاكيد رياست دانشگاه انجام خواهد شد نشان دهنده آن است كه دانشگاه آزاد در بحث پژوهش ورزش نيز فعاليت هاي گسترده اي داشته است.