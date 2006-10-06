براي تجهيز سالن ها بخشنامه اي به تيم ها اعلام شده است/ داور ضعيف را از ليست خارج مي كنيم

عباس ترابيان درگفتگو با خبرنگارمهربا بيان مطلب فوق اظهارداشت: در ليگ امسال فاصله تيمها ازهم بسياركم شده است و اين امر به زيبايي بازيها كمك كرد. ضمن اينكه تيمها متناسب با تاكتيك و تكنيك روز فوتسال رشد كرده اند.

وي درادامه گفت: درنيم فصل دوم با ايجاد يك نظم بيشتر، اجراي كامل آيين نامه ليگ و تقويت تيم ها ليگ فوتسال را رو به سوي تبديل شدن به بهترين ليگ فوتسال دنيا پيش خواهيم برد .

ترابيان درخصوص مشكلات سالن هاي فوتسال استان ها گفت: اينكه سالن ها استاندارد نيست را قبول دارم. به همين خاطر براي نيم فصل دوم بخشنامه اي را براي تيم ها صادر كرده ايم تا به برطرف كردن كمبودها و تجهيز سالن هاي خود بپردازند.

رئيس كميته فوتسال با بيان اينكه كارنظارت بر بخشنامه به عهده خود باشگاه هاست خاطر نشان كرد : با توجه به كمبود نيرو نمي توانيم كميته اي براي نظارت تشكيل دهيم. به همين علت از خود باشگاه ها خواسته ايم تا با ما تعامل داشته باشند. ضمن اينكه مشكل ابعاد زمين ها نياز به يك سرمايه گذاري اصولي دارد كه با توجه به بضاعت كم كميته فوتسال و تيمها نياز به همكاري ارگان هايي چون شهرداري و غيره وجود دارد كه در اين زمينه فعاليت كنند.

وي با بيان اينكه داوران ضعيف را از ليست خارج خواهيم كرد گفت : براي نيم فصل دوم ليست داوران را تعديل خواهيم كرد و داوراني كه عملكرد ضعيفي داشته اند را حذف مي كنيم.

وي درخصوص تامين هزينه اقامت داوران كه برعهده شهر ميزبان است يادآورشد: اين مسئله از مواردي است كه بايد پس از مشخص شدن رئيس فدراسيون درمفاد آيين نامه بودجه اي فدراسيون گنجانده شود چرا كه اين مورد مي تواند اثرات منفي در داوري ها داشته باشد و به نظر مي رسد كه هر چه داورها مستقل تر باشند داوري هاي بهتري را شاهد خواهيم بود.

ترابيان با بيان اينكه وقفه اي طولاني بين دو نيم فصل از دو جنبه براي تيم ها و بازيكنان مفيد است اذعان داشت: اين تعطيلات مي تواند به تقويت تيم ها كمك كند. ضمن اينكه تيم ها تمرينات بدنسازي خود را در اين فرصت ادامه مي دهند و از طرفي نيز با شروع ماه مبارك رمضان و برگزاري جام هاي اين ماه فرصت خوبي براي كسب درآمد تيم ها و بازيكنان فراهم مي شود كه صلاح دانستيم اين موقعيت را از تيم ها نگيريم.

وي خاطرنشان كرد : تعاملي را با صدا و سيما در خصوص پخش مسابقات ليگ برقرار كرده ايم و آنها نيز قول هاي مساعد داده اند تا از اين طريق بتوانيم اسپانسرها را به بدنه فوتسال تزريق كنيم.