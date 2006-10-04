به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي راديو فرهنگ اعلام كرد گروه فرهنگ و ادب شبكه فرهنگ به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان ويژه برنامه اي با عنوان "رمضان در ادب فارسي" را از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21 الي 30/21 تهيه و پخش مي كند.

گروه فرهنگ و دانش شبكه هم برنامه اي با عنوان "سيري در سپهر" دارد كه به معرفي سايت هاي مذهبي و قرآني مي پردازد. اين برنامه روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 20/20 الي 30/20 پخش مي شود. برنامه "سفره رمضان" كه به تغذيه صحيح در ماه مبارك رمضان مي پردازد روزهاي يكشنبه، دوشنبه و پنجشنبه ساعت 20/20 الي 30/20 پخش مي شود.

"آيتم افطاري" كه به وجه تسميه رمضان و ساير ماههاي قمري و رويدادهاي ماه مبارك رمضان در سال هاي پيشين مي پردازد برنامه اي است كه گروه فرهنگ و ادب در هفت روز هفته ساعت 20/5 الي 30/6 تهيه و پخش مي كند.

برنامه "بهار جان ها" با موضوع اخلاق در رمضان در گروه فرهنگ و جامعه روزهاي يكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 45/6 الي 6 و برنامه "رمضان در آئينه ملل" با بررسي آداب رمضان در ساير ملل روزهاي دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 35/14 الي 55/14 از گروه فرهنگ عامه شبكه فرهنگ پخش مي شود.