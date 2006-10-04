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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۰

برنامه‌هاي راديو فرهنگ در ماه رمضان اعلام شد

"از رمضان در ادب فارسي" تا "رمضان در آئينه ملل" از جمله برنامه‌هاي ويژه شبكه راديويي فرهنگ در ماه مبارك رمضان است كه هر روز از اول تا پايان اين ماه روي آنتن مي‌رود.

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي راديو فرهنگ اعلام كرد گروه فرهنگ و ادب شبكه فرهنگ به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان ويژه برنامه اي با عنوان "رمضان در ادب فارسي" را از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21 الي 30/21 تهيه و پخش مي كند.

گروه فرهنگ و دانش شبكه هم برنامه اي با عنوان "سيري در سپهر" دارد كه به معرفي سايت هاي مذهبي و قرآني مي پردازد. اين برنامه روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 20/20 الي 30/20 پخش مي شود. برنامه "سفره رمضان" كه به تغذيه صحيح در ماه مبارك رمضان مي پردازد روزهاي يكشنبه، دوشنبه و پنجشنبه ساعت 20/20 الي 30/20 پخش مي شود.

"آيتم افطاري" كه به وجه تسميه رمضان و ساير ماههاي قمري و رويدادهاي ماه مبارك رمضان در سال هاي پيشين مي پردازد برنامه اي است كه گروه فرهنگ و ادب در هفت روز هفته ساعت 20/5 الي 30/6 تهيه و پخش مي كند.

برنامه "بهار جان ها" با موضوع اخلاق در رمضان در گروه فرهنگ و جامعه روزهاي يكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 45/6 الي 6 و برنامه "رمضان در آئينه ملل" با بررسي آداب رمضان در ساير ملل روزهاي دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 35/14 الي 55/14 از گروه فرهنگ عامه شبكه فرهنگ پخش مي شود.

کد مطلب 389529

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