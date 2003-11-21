حوزه هنري به تمامي شركت كنندگان در "همايش1001 بسم الله الرحمن الرحيم" لوح يادبود اهدا مي كند

هادي بهرامي رياست كل سازمان آموزش و پرورش حوزه هنري درگفت و گو با خبرنگا رهنري "مهر" د ررابطه با برگزاري گزاري همايش يك روزه 1001 بسم الله گفت : حوزه هنري با دراختيار داشتن 52 واحد آموزشي براي تحقق چنين هدفي سازمان يافته است . رسالت حوزه الگو سازي و نمونه سازي هنر ايراني و اسلامي است .

وي افزود : درماه مبارك رمضان با يك فضاي لطيف معنوي روبروئيم زيرا انسان از نياز هاي آني خود در اين ماه فاصله مي گيرد و امكان بيشتري براي قرب به درگاه الهي پيدا مي كند و به همين دليل بيشتر مي تواند به خلق آثار برگرفته ا زمفاهيم قدسي فكر كند .

به همين دليل نيز حوزه هنري و سازمان آموزش آن براي سومين سال متوالي تصميم گرفت به برگزاري همايش يك روزه 1001 بسم الله الرحمن الرحيم بپردازد زيرا به اين ترتيب هم يك اثر معنوي خلق شده است و الفت بيشتري بين جوانان و اسماءالهي بوجود مي آيد و هم يك فضاي رقابتي ايجاد مي شود تا جوانان بتوانند به فضاهاي نوي هنري دست يابند .

وي درخصوص جوايز اين همايش گفت : به نظر مي رسد بهترين جايزه براي كوشش انجام شده همان ذكر و فكر براي اين نام مقدس است اما به هرتقدير حوزه هنري به تشويق آثاربرتر نيز مي پردازد و به نفرات اول اين همايش يك سكه و به نفرات بعدي نيز جوايز ارزنده ديگري اهدا مي كند .

شايان ذكر است كه حوزه هنري به تمامي شركت كنندگان اين همايش لوح يادبود اهدا مي كند و آثار برگزيده را نيز درقالب يك كتاب چاپ مي كند .

بهرامي در ارتباط با دعوت از هنرمندان صاحب نام براي حضور در اين همايش گفت : اين آرزوي ماست كه هنرمندان بنام كشورمان در اين همايش حضور يابند اما درحال حاضر همايش به شكل آماتور و درسطح مراكز آموزشي برپا مي شود . هنرمندان شركت كننده دراين همايش از دانش اموزان و دانشجويان اند . به هرحال حوزه براي حضور هنرمندان به نام كشور فضا هاي ديگري تدارك ديده است كه از آن ميان مي توان به همايش حماسه هنر اشاره كرد كه با هدف گسترش هنر معنوي برپا مي شود و اولين دوره آن تابستان گذشته برپا شد و اكنون مقدمات برگزاري مجدد آن در حال تدارك است .