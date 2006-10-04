بخش خصوصي وارد عمل شد

داوود رحيمي زاده - رئيس اتحاديه واردكنندگان كاغذ در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : از دوماه قبل واردكنندگان كاغذ اقدام به ثبت سفارش عمده اين كالا در بازارهاي جهاني و نزد كمپاني هايي مختلف آسيايي كرده اند كه به زودي شاهد واردات انبوه كاغذ در بازار خواهيم بود .

وي افزود : اتحاديه واردكنندگان كاغذ براي كنترل و تنظيم بازار و كاهش قميت كاغذ - كه روند رو به افزايشي را در شش ماهه اخير داشته است - با هماهنگي ميان تجار اين تصميم را گرفته است و از واردكنندگان حمايت مي كند .

رئيس اتحاديه واردكنندگان كاغذ و مقواي كشور در ادامه تصريح كرد : هم اكنون بهاي كاغذ در بازار آزاد تهران 28 هزار تومان است كه اين قيمت براي مصرف كنندگان مناسب نيست و ما اميدواريم كه بهاي اين كالا تا يك ماه آينده به ثبات برسد .

وي بهاي مناسب براي معامله كاغذ در بازار ايران را 20 تا 21 هزار تومان اعلام كرد و افزود : بهاي جهاني كاغذ با احتساب هزينه هاي حمل و نقل نزديك به اين رقم است و بهايي كه هم اكنون مصرف كنندگان مجبور به پرداخت آن به دلال ها هستند كاذب است و افزايش قيمت ها ناشي از تلاش هاي افراد سودجو در بازار است .