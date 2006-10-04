فرانسه 183 نماينده در جشنواره فيلم كوتاه تهران دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، كميته روابط عمومي جشنواره فيلم كوتاه تهران اعلام كرد سه كشور فرانسه، اسپانيا و انگلستان به ترتيب با 183، 136 و 127 فيلم بيشترين آثار را به جشنواره ارسال كرده اند.



پس از اين كشورها آلمان با 88 فيلم، برزيل با 62 فيلم، كانادا با 53 فيلم، سوئد و ايتاليا هر كدام با 49 فيلم و ايرلند و هلند هر كدام با 47 فيلم بيشترين حضور را در جشنواره امسال دارند. جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران از 30 آبان تا پنجم آذر 85 در تهران برگزار مي شود.

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