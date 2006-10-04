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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۴

رئيس شوراي پاپي گفتگوي بين اديان:

گفتگوي بين اديان امري عملي است

رئيس شوراي پاپي گفتگوي بين اديان تصريح كرد: گفتگوي بين ديني تنها به تبادل انديشه ميان متأله ها ختم نمي شود بلكه گفتگو را بايد امري عملي دانست .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كاتوليك ورلد نيوز، كاردنيال پول پوپارد رئيس شوراي پاپي گفتگوي بين اديان در گفتگو با راديو واتيكان اظهار داشت: گفتگو يك امر عادي روزانه بايد تلقي مي شود تا امري آكادميك.

كاردينال پوپارد گفت: مناقشه اي كه برسر اظهارات پاپ در دانشگاه رگنزبرگ به وجود آمد تأييدي بر ضرورت نياز به درك بهتر اديان است، چرا كه بدون احترام به فرهنگ نمي توان وارد گفتگوي ديني شد.

وي اظهار داشت: امروزه يك تحول فرهنگي را تجربه مي كنيم و ميان دو وسوسه نسبيت گرايي و افراط گرايي قرار گرفته ايم كه اين امر بزرگترين چالش بشر است.

کد مطلب 389535

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