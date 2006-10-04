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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۷

زادسر در جمع خبرنگاران:

برگزاري ضيافت افطار توسط دستگاه‌هاي اجرايي توجيه ندارد

برگزاري ضيافت افطار توسط دستگاه‌هاي اجرايي توجيه ندارد

نماينده جيرفت و عنبر آباد در مجلس شوراي اسلامي از برگزاري ضيافت افطاري توسط دستگاه هاي اجرايي براي مقامات از سفره بيت المال انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي زادسر كه در حاشيه جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: با توجه به شعارهايي كه دكتراحمدي نژاد مطرح كرده ان، توقع اين بود كه در سال دوم استقرار او، بحث افطاري دادن از سفره بيت المال به مقامات بسته شده ويا كاهش يابد.

وي تصريح كرد: اين روزها دعوتنامه هاي متعددي از سوي دستگاه هاي اجرايي براي نمايندگان مي آيد كه ارسال آنها سير صعودي دارد.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم در پايان متذكر شد: در شرايطي كه گراني بيداد مي كند و بسياري از مردم مشكلات جدي در تامين نيازهاي اساسي خود دارند و رهبر معظم انقلاب به اين مساله اعتراض جدي كردند، برگزاري اين افطاري ها فاقد توجيه است.

کد مطلب 389536

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