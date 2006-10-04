پاكستان خواهان گاز قطر است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از يك نشريه قطري، يك ديپلمات پاكستاني گفت: اسلام‌آباد همچنان علاقمند است گاز قطر را از طريق خط لوله دلفين كه گاز قطر را به عمان و امارات منتقل مي‌كند، بپيوندد.

از آنجا كه بندر گوادور پاكستان با گذر خط لوله گاز ايران به يك قطب منطقه‌اي انرژي تبديل خواهد شد، اسلام‌آباد علاقمند است خط لوله دلفين تا پاكستان استمرار يابد تا بخشي از نيازهاي انرژي اين كشور را تامين نمايد.

مسقط پايتخت عمان در 365 كيلومتري گوادور قرار دارد و كشيدن خط لوله دلفين از آنجا به اسلام‌آباد هزينه قابل توجهي نخواهد داشت. از سوي ديگر، قطر نيز براي سرمايه‌گذاري براي ساخت پالايشگاه و پتروشيمي در پاكستان ابراز علاقه كرده است.

با اين وجود، مقام پاكستاني تاكيد كرده است كه اولويت اصلي اسلام‌آباد براي تامين انرژي، خط لوله گاز ايران و تركمنستان خواهد بود اما پاكستان قصد متنوع ساختن منابع تامين انرژي خود را دارد.