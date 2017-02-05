منچستر یونایتد به جمع بالانشینان پیوست/لستر سیتی با ۳ گل تسلیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لستر سیتی و منچستر یونایتد یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان شیاطین سرخ ۳ بر صفر پیروز شدند.

تیم منچستر یونایتد که بازی تهاجمی را در خانه حریف در دستور کار داشت در نیمه نخست دو بار توسط هنریک مخیتاریان (۴۲) و زلاتان ابراهیموویچ (۴۴) به گل رسید تا نیمه نخست را با برتری ۲ بر صفر به پایان برساند.

در نیمه دوم هم شیاطین سرخ بازی خوب خود را ادامه دادند و توسط خوان ماتا (۴۹) به گل سوم دست یافتند تا بردی قاطعانه را در کینگ پاور رقم بزنند.

تیم منچستر یونایتد با این پیروزی ۴۵ امتیازی شد و بعد از لیورپول ۴۶ امتیازی در رده ششم جدول قرار گرفت. شیاطین سرخ حالا با تاتنهام، تیم دوم جدول پنج امتیاز فاصله دارند و به جمع بالانشینان پیوسته اند.