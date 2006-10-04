طرح الحاق يك تبصره به ماده 168 آيين نامه داخلي مجلس تصويب نشد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس پس از بررسي طرح الحاق يك تبصره به ماده 168 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با آن موافقت نكردند.

براساس اين طرح قرار بود با افزودن يك تبصره جديد به ماده 168 آيين نامه داخلي مجلس، در صورت تصويب يا ارجاع سه نفر نماينده معرفي شده توسط كميسيون هاي فرعي را جهت تشكيل جلسات كارشناسي و راي گيري (با حق راي) دعوت نمايد.

گفتني است، بر اساس ماده 168 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در مواردي كه مجلس ضروري تشخيص دهد، طبق اصل هشتاو پنج قانون اساسي اختيار تصويب آزمايشي بعضي از قوانين را كه جنبه دائمي دارند به كميسيون هاي خود و تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها، شركت ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون هاي خود يا به دولت تفويض مي كند.

همچنين در تبصره اين ماده آمده است كه دولت و يا نمايندگان بايد قبل از انقضاء مدت آزمايشي قانون مذكور جهت تعيين تكليف دائمي آن، طرح يا لايحه لازم را تهيه و به مجلس ارائه نمايند. همچنين پس از انقضاء زمان آزمايشي، اينگونه قوانين اعتبار قانوني نخواهند داشت.