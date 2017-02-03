ترافیک در محور فیروزکوه سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف و کولاک به همراه سرمای شدید هوا شامگاه پنجشنبه مشکلات متعددی را برای مسافران، رانندگان و نیروهای امدادی و انتظامی ایجاد کرد.

با گرفتار شدن تعداد قابل توجهی از خودروهای شخصی در محور فیروزکوه به تهران، نیروهای انتظامی و امدادی از شامگاه پنجشنبه در این محور حضور داشته و تا صبح جمعه به امدادرسانی به مسافرانی که در راه مانده بودند، پرداختند.

ترافیک در محور فیروزکوه سنگین گزارش شده است و نیروهای پلیس راه شرق استان تهران در این محور حضور داشته و تلاش های خود را برای خدمت رسانی به مردم دو چندان کرده اند.

دمای هوا در فیروزکوه نیز هم اکنون هشت درجه سانتیگراد زیرصفر است و این نشان دهنده آن بوده که مردم این منطقه، سرمای شدیدی را تحمل می کنند.

سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس شرق استان تهران همچنان به تلاش های خود برای خدمت رسانی به مردم و مسافران ادامه می دهد.

وی افزود: پلیس در محورهای پرتردد و برف گیر نظیر فیروزکوه حضور موثر و قابل توجهی دارد.

ناظری یادآور شد: باید مسافران و رانندگان قبل از هرگونه سفر به نکات و توصیه های پلیس درباره شرایط جاده ها و محورهای مختلف توجه کنند.