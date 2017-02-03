کاهش ۴۵۰ میلیون دلاری واردات دارو/ عبور از بحران دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند با اشاره به اینکه در شروع بکار دولت، رفع بحران کمبود دارو از مهمترین خواسته های مردم به شمار می رفت خاطر نشان کرد هم بحران کمبود دارو حل شد و هم واردات دارو حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.

وی افزود: تا پیش از برنامه تحول نظام سلامت ۴۰ درصد هزینه های بخش بستری و ۴۵ درصد هزین بخش سرپایی بیماران صعب‌العلاج از جیب مردم پرداخت می شد که اجرای برنامه تحول نظام سلامت، هزینه از جیب در بخش بستری به حدودا ۶ درصد و سرپایی بیماران صعب العلاج به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.

دیناروند یکی از اقدامات مهم و موثر دولت و وزارت بهداشت را افزایش دسترسی مردم به خدمات و کالاهای سلامت دانست و اعلام کرد ارجاع بیماران برای تهیه دارو و لوازم پزشکی از بیش از ۴۰ درصد به کمتر از ۳ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه موفقیت های برنامه تحول نظام سلامت تنها محدود به دارو، لوزام مصرفی و هزینه های بستری نیست اظهار داشت: در سه سال اخیر مطابق سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تخت های مراقبت ویژه در کشور ایجاد شده است و بیمارستان های متعددی به بهره برداری رسیده است.

کسب مقام نخست دنیا در افزایش سن امید به زندگی

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شاخص امید به زندگی در کشور ۵۷ سال بود. کشور ایران با دستیابی به میانگین ۷۹ سال در شاخص امید به زندگی بیشترین میزان رشد را در جهان داشته است.

کاهش بیماری های غیر واگیر از برنامه های جدید سازمان غذا و دارو

دیناروند افزایش کیفیت، ایمنی، سلامت و اصالت کالا را از ماموریت ها و مهمترین برنامه های سازمان غذا و دارو عنوان کرد و اظهار داشت: در سه سال اخیر اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته است و در حال حاضر مردم و دولت به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع سلامت اعتماد دارند و این جایگاه تثبیت شده است که دستاورد بزرگی محسوب می شود.

وی تنظیم بازار در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را از دیگر ماموریت های سازمان غذا و دارو برشمرد و اظهار داشت: تنظیم بازار و دسترسی به معنای کامل کلمه از اهداف سازمان است که در سال های اخیر برنامه های متمرکزی در راستای قیمت گذاری و کنترل قیمت ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است.

رئیس سازمان غذا و دارو، کاهش قیمت صدها قلم دارو و تجهیزات پزشکی در بخش های ارزی و ریالی را از مهمترین دستاوردهای سال های اخیر برشمرد.

دیناروند در ادامه خاطر نشان کرد: در گذشته تمرکز بر روی سلامت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی بود و در حال حاضر نگاه سلامت محوری با توجه به نقشی که تغذیه در بروز و یا پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی متمرکز شده است.

وی، توجه به میزان قند، چربی و نمک را از مهمترین برنامه های سازمان غذا و دارو برشمرد و اظهار داشت: در افق ۱۴۰۴ میزان اسیدهای چرب ترانس در تمامی مواد غذایی باید به صفر برسد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه از اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور تجهیز آزمایشگاه های زیر پوشش به منظور افزایش سرعت تشخیص سموم مواد غذایی و آلاینده های دیگر خبر داد و اظهار داشت: نگاه جدید سازمان حرکت به سمت کاهش بار بیماری های غیر واگیر در کشور است که امیدواریم با توجه به افزایش سن امید به زندگی در کشور به آن دست پیدا کنیم.