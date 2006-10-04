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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۳

همايش كشوري مصرف آبزيان در اراك برگزار مي شود

مدير كل شيلات استان مركزي گفت: همايش علمي نقش آبزيان در سلامت جامعه با حضور محققان و مسئولان كشور اسفند ماه امسال در اراك برگزار مي شود.

هادي موسوي در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك افزود: اين همايش در راستاي ضرورت استفاده بيشتر از آبزيان در كشور به خصوص استان مركزي برگزار مي شود.

 

وي قرائت مقاله هاي علمي و سخنراني را از عمده ترين بخش هاي اين همايش خواند و گفت: ميزان سرانه مصرف آبزيان در كشور شش كيلوگرم است در حاليكه ميانگين مصرف جهاني  16 كيلوگرم در سال است.

 

وي ميزان مصرف سرانه ماهي و آبزيان در استان مركزي را پايين تر از كشور خواند و گفت: در استان مركزي هر شهروند سالانه سه كيلوگرم ماهي مصرف مي كند .

 

گفتني است، توليد ماهي در استان اراك هم اكنون بيش از 1450 تن است.

کد مطلب 389550

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