مجتمع عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل به دانشگاه صنعتي تبديل مي شود

اصغر جانعلي زاده در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در ساري افزود: هم اكنون اين مجتمع داراي چهار دانشكده، يك گروه آموزشي پايه، پنج رشته دكتري و 11 رشته كارشناسي ارشد است.
وي اظهار داشت: مجتمع فني و مهندسي نوشيرواني بابل در سال 1348 توسط زنده ياد سيد حسين فلاح نوشيرواني در زميني به مساحت 16 هكتار و با زيربناي 11 هزار متر مربع احداث شد كه در سال 1352 با موافقت شوراي گسترش به عنوان مدرسه عالي تربيت دبير فني فعاليت خود را آغاز كرد و در رشته هاي برق، مكانيك و ساختمان مبادرت به پذيرش دانشجو به عنوان ليسانس و دبير فني جهت همكاري با آموزش و پرورش كرد.
مدير مجتمع فني و مهندسي نوشيرواني بابل خاطرنشان كرد: در اواخر سال 1371 اين مركز علمي و آموزشي به عنوان دانشكده فني و مهندسي نوشيرواني دانشگاه مازندران و تنها دانشكده فني و دولتي استان هاي مازندران و گلستان در دوره هاي مهندسي برق، مهندسي عمران، مهندسي شيمي ، مهندسي مكانيك دانشجو مي پذيرد. سپس در مقاطع كارشناس ارشد و دكتري نيز اقدام به پذيرش دانشجو كرده است.
اصغر جانعلي زاده گفت: اين مدرسه عالي تربيت دبير فني در سال 1383 با توجه به نياز رو به رشد جوانان منطقه به تحصيلات عاليه، گسترش فضاي فيزيكي و آموزش و پژوهشي به مجتمع عالي فني و مهندسي نوشيرواني تبديل شد.
وي با بيان اينكه هم اكنون اين مجتمع داراي چهار دانشكده، يك گروه آموزشي پايه، 5 رشته دكتري، 11 رشته كارشناسي ارشد و 3000 دانشجو، 110 عضو هيئت علمي و 15 كارمند است، گفت: به زودي مجتمع فني مهندسي نوشيرواني بابل به دانشگاه صنعتي تبديل مي شود.
جانعلي زاده افزود: در اين راستا از سوي موسسه مشاركت حدود 100 ميليارد ريال بودجه به اين امر اختصاص يافته كه اميدواريم با رديف بودجه هاي دولتي اين موضوع هرچه زودتر محقق شود.
