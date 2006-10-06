مجتمع عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل به دانشگاه صنعتي تبديل مي شود

وي اظهار داشت: مجتمع فني و مهندسي نوشيرواني بابل در سال 1348 توسط زنده ياد سيد حسين فلاح نوشيرواني در زميني به مساحت 16 هكتار و با زيربناي 11 هزار متر مربع احداث شد كه در سال 1352 با موافقت شوراي گسترش به عنوان مدرسه عالي تربيت دبير فني فعاليت خود را آغاز كرد و در رشته هاي برق، مكانيك و ساختمان مبادرت به پذيرش دانشجو به عنوان ليسانس و دبير فني جهت همكاري با آموزش و پرورش كرد.



مدير مجتمع فني و مهندسي نوشيرواني بابل خاطرنشان كرد: در اواخر سال 1371 اين مركز علمي و آموزشي به عنوان دانشكده فني و مهندسي نوشيرواني دانشگاه مازندران و تنها دانشكده فني و دولتي استان هاي مازندران و گلستان در دوره هاي مهندسي برق، مهندسي عمران، مهندسي شيمي ، مهندسي مكانيك دانشجو مي پذيرد. سپس در مقاطع كارشناس ارشد و دكتري نيز اقدام به پذيرش دانشجو كرده است.

اصغر جانعلي زاده گفت: اين مدرسه عالي تربيت دبير فني در سال 1383 با توجه به نياز رو به رشد جوانان منطقه به تحصيلات عاليه، گسترش فضاي فيزيكي و آموزش و پژوهشي به مجتمع عالي فني و مهندسي نوشيرواني تبديل شد.



وي با بيان اينكه هم اكنون اين مجتمع داراي چهار دانشكده، يك گروه آموزشي پايه، 5 رشته دكتري، 11 رشته كارشناسي ارشد و 3000 دانشجو، 110 عضو هيئت علمي و 15 كارمند است، گفت: به زودي مجتمع فني مهندسي نوشيرواني بابل به دانشگاه صنعتي تبديل مي شود.



جانعلي زاده افزود: در اين راستا از سوي موسسه مشاركت حدود 100 ميليارد ريال بودجه به اين امر اختصاص يافته كه اميدواريم با رديف بودجه هاي دولتي اين موضوع هرچه زودتر محقق شود.