به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی پیش از ظهر امروز جمعه در مراسم افتتاح فاز ۲ دانشگاه پیام نور کنگاور که در محل این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت علم و دانشگاه به عنوان یک مرکز علمی گفت: تعالی و پیشرفت کشور از مسیر علم و دانشگاه است.

اسدالله رازانی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار دانشجو در استان کرمانشاه داریم، تاکید کرد: هم اکنون باید تمرکز ما بر «کیفیت آموزش» باشد.

وی خاطر نشان کرد: از افتخارات نظام‌جمهوری اسلامی، تحقق عدالت در زمینه تحصیلات عالی است.

استاندار کرمانشاه با اشاره سفر مقام معظم رهبری به استان و مصوبات این سفر، آن را پربرکت ترین سفر تاریخ استان کرمانشاه دانست و گفت: مردم استان از مواهب آن بهره مند می شوند.