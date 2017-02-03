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۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

استاندار کرمانشاه در مراسم افتتاح فاز ۲ دانشگاه پیام نور کنگاور؛

سفر رهبری پربرکت‌ترین سفر تاریخ استان کرمانشاه بوده‌ است

سفر رهبری پربرکت‌ترین سفر تاریخ استان کرمانشاه بوده‌ است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبات سفر مقام معظم رهبری در استان، گفت: سفر رهبری پربرکت‌ترین سفر تاریخ استان کرمانشاه بوده‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی پیش از ظهر امروز جمعه در مراسم افتتاح فاز ۲ دانشگاه پیام نور کنگاور که در محل این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت علم و دانشگاه به عنوان یک مرکز علمی گفت: تعالی و پیشرفت کشور از مسیر علم و دانشگاه است.

اسدالله رازانی  با بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار دانشجو در استان کرمانشاه داریم، تاکید کرد: هم اکنون باید تمرکز ما بر «کیفیت آموزش» باشد.

وی خاطر نشان کرد: از افتخارات نظام‌جمهوری اسلامی، تحقق عدالت در زمینه تحصیلات عالی است.

استاندار کرمانشاه با اشاره سفر مقام معظم رهبری به استان و مصوبات این سفر،  آن را پربرکت ترین سفر تاریخ استان کرمانشاه دانست و گفت: مردم استان از مواهب آن بهره مند می شوند.

کد مطلب 3895519

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