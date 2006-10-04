هزينه سفر نمايندگان به جزيره كيش محاسبه شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در نامه عماد افروغ به اسفنديار رحيم مشاعي آمده است: از آنجا كه دعوت از نمايندگان به همراه خانواده و در تعطيلات تابستاني مجلس صورت گرفت، همكاران اعزامي به منظور رفع هر گونه شبهه و پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي، همچنان كه قبل از انجام سفر اصرار داشتند تا هزينه هاي آن بخش از سفر كه مربوط به اعضاي خانواده آنهاست، شخصا پرداخت نمايند، دستور فرماييد در اسرع وقت هزينه ها محاسبه تا از سوي هيات اعزامي پرداخت شود.

فاطمه رهبر نماينده تهران كه از نمايندگان سفر كرده به كيش بود، با ارايه اين نامه به خبرنگاران توضيح داد: نمايندگاني كه به سفر مذكور رفته بوند، پيش از سفر اصرار كرده بوند هزينه سفر خانواده خود را مي پردازند.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي همچنين روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص سفر اخير7 تن از اعضاي اين كميسيون به كيش اظهار داشت : اين افراد به همراه خانواده هاي خود به دعوت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به كيش سفر كردند.

افروغ گفته بود: در كميسيون از آنها خواستيم به اين سفر نروند، اما آنها اختيار دارند و نمي توانستيم مانع ازاين كار آنها شويم ولي در عين حال مقرر شد كه هزينه هاي اين سفر را خودشان پرداخت كنند.