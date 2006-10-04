محسن يحيوي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، درخصوص جلسه شب گذشته اعضاي جامعه اسلامي مهندسين و آبادگران جوان گفت: در راستاي ايجاد هماهنگي بين اصول گرايان، جامعه اسلامي مهندسين ديدار با احزاب و گروههاي اصولگرا را در برنامه كاري خود قرار داده است كه جلسه شب گذشته نيز در اين راستا برگزار شده است.

وي با اشاره به اينكه در جلسه شب گذشته درباره مسايل روز و همكاري هاي آينده، تبادل نظرهايي صورت گرفت، افزود: اين جلسات دوستانه در جهت ايجاد وحدت و وفاق بين نيروهاي اصولگرا ادامه خواهد يافت.

يحيوي ادامه داد: در اين جلسه طرفين بر حمايت از منشور نوين اصولگرايي كه برگرفته از منشور آبادگران است، تاكيد و توافق كردند كارگروه مشترك انتخاباتي تشكيل دهند.

يحيوي تصريح كرد: جامعه اسلامي مهندسين در انتخابات آينده هر گونه همكاري با نيروهاي اصولگرا خواهد داشت.

گفتني است، سه ‌شنبه ‌شب اعضاي شوراي مركزي جمعيت آبادگران جوان به دعوت جامعه‌ اسلامي مهندسين در جلسه‌ افطاري اين تشكل شركت كردند و بعد از مراسم افطاري اعضاي دو تشكل در يك جلسه‌ مشترك در مورد مسائل مربوط به انتخابات بحث و گفتگو كردند.