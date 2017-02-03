ساخت یک نوع فلز مایع جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه ییل این ماده جدید را به نام eGaln ساخته اند. قابلیت ماده جدید برای ایجاد یا تغییر حوزه های مغناطیسی در حالت مایع، پنج برابر قدرتمندتر از فلز مایع خالص است.

محققان می توانند از ماده برای مطالعه ویژگی های مغناطیسی مایعاتی استفاده کنند که تنها در مرکز سیاره ها و ستارگان وجود دارد.

eGaln از ایندیوم (یک فلزنرم)، گالیوم (فلزی که در دمای پایین ذوب می شود یا به حالت درمی آید) و مواد دیگر ساخته شده است.

دکتر براون دستیارپروفسور مهندسی مکانیک و علوم ماده در دانشگاه بیل و مولف تحقیق می گوید: به احتمال زیاد می توان برخی از رویدادهایی که در سیاره ها و ستاره دیده می شود را به وسیله این ماده بازسازی کنند.