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۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۵

دستاورد محققان دانشگاه ییل؛

ساخت یک نوع فلز مایع جدید

ساخت یک نوع فلز مایع جدید

محققان ماده جدیدی از فلزات مایع و ذرات مغناطیسی ساخته اند. قدرت خارق العاده فلز مایع جدید به دانشمندان کمک می کند ویژگی های مغناطیسی مواد مرکز زمین را بهتر مطالعه کنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه ییل این ماده جدید را به نام  eGaln ساخته اند. قابلیت ماده جدید برای ایجاد یا تغییر حوزه های مغناطیسی در حالت مایع، پنج برابر قدرتمندتر از فلز مایع خالص است.

محققان می توانند از ماده برای مطالعه ویژگی های مغناطیسی مایعاتی استفاده کنند که تنها در مرکز سیاره ها و ستارگان وجود دارد.

 eGaln از ایندیوم (یک فلزنرم)، گالیوم (فلزی که در دمای پایین ذوب می شود یا به حالت درمی آید) و مواد دیگر ساخته شده است.

دکتر براون دستیارپروفسور مهندسی مکانیک و علوم ماده در دانشگاه بیل و مولف تحقیق می گوید: به احتمال زیاد می توان برخی از رویدادهایی که  در سیاره ها و ستاره دیده می شود را به وسیله این ماده بازسازی کنند.

کد مطلب 3895604

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