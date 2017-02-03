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۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

به مناسبت دهه مبارک فجر:

همایش پیاده روی نیروهای مسلح استان قزوین برگزار شد

همایش پیاده روی نیروهای مسلح استان قزوین برگزار شد

قزوین- به مناسبت دهه مبارک فجر همایش پیاده روی نیروهای مسلح در قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر همایش پیاده روی کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح استان قزوین اعم از تیپ ۱۱۶ شهید صفوی قزوین، تیپ ۸۲ صاحب الامر (عج) سپاه قزوین و فرماندهی انتظامی استان قزوین صبحج روز جمعه برگزار شد.

شرکت کنندگان در این همایش مسیر دانشگاه آزاد اسلامی تا امامزاده اسماعیل (ع) باراجین را پیاده روی کردند و پس از رسیدن به مقصد در یک فضای معنوی، همدلی و وحدت به قرائت زیارت عاشورا پرداختند.

در پایان این همایش به ۳۰ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

کد مطلب 3895606

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