همایش پیاده روی نیروهای مسلح استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر همایش پیاده روی کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح استان قزوین اعم از تیپ ۱۱۶ شهید صفوی قزوین، تیپ ۸۲ صاحب الامر (عج) سپاه قزوین و فرماندهی انتظامی استان قزوین صبحج روز جمعه برگزار شد.

شرکت کنندگان در این همایش مسیر دانشگاه آزاد اسلامی تا امامزاده اسماعیل (ع) باراجین را پیاده روی کردند و پس از رسیدن به مقصد در یک فضای معنوی، همدلی و وحدت به قرائت زیارت عاشورا پرداختند.

در پایان این همایش به ۳۰ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.