محرومیت تراکتورسازی از نقل و انتقالات زمستانی/ استقلال تنها نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که استقلالی ها هنوز درگیر محرومیت خود از نقل و انتقالات زمستانی و رایزنی با فیفا هستند، باشگاه تراکتورسازی هم از نقل و انتقالات زمستانی محروم شد تا آبی پوشان تهرانی تنها نباشند و البته اوضاع بین المللی فوتبال ایران بحرانی تر از قبل شود.

مسئولان تراکتورسازی که قصد داشتند کارت بازی سجاد شهباززاده برای دیدار روز یکشنبه برابر پرسپولیس را دریافت کنند، تا آخرین ساعات روز پنجشنبه در فدراسیون فوتبال حضور داشتند اما تلاش های آنها برای این کار به سرانجام نرسید و متوجه شدند که از سوی فیفا با محرومیت مواجه شده اند.

این اتفاق در حالی رخ داده که باشگاه تراکتورسازی تبریز، پیش از این روز 15 دی ماه در اولین روز نقل و انتقالات فوتبال ایران دو بازیکن را به خدمت گرفته بود و این دو بازیکن یعنی امید عالیشاه، احمد نوراللهی و هاشم بیگ‌زاده برای این تیم در چهار دیدار گذشته به میدان رفته‌اند.

بااین شرایط مشخص نیست بازی کردن عالیشاه، نوراللهی و بیک زاده برای تراکتورسازی در دیدارهای نیم فصل دوم قانونی است یا با مشکل مواجه خواهد شد.

در مورد محرومیت تراکتورسازی از نقل و انتقالات زمستانی گفته می شود که به خاطر شکایت بازیکن استرالیایی بوده است.