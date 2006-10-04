به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع ديپلماتيك اعلام كرد از 25 عضو اتحاديه اروپا 13 عضو به وضع محدوديت‌هاي ضد دامپينگ عليه صادرات كفش چين و ويتنام راي مثبت دادند و اين قانون با حداقل آراء به تصويب رسيد.

ايتاليا و اسپانيا به عنوان بزرگ‌ترين توليدكنندگان كفش اروپا، از اصلي‌ترين معترضين به صادرات كفش چين هستند و مقامات ‌اين‌ كشورها معتقدند به دليل ارزاني ‌كفش‌هاي چيني، كفش‌هاي توليدي آن‌ها تحت تاثير صنعت كفش چين قرار گرفته و متحمل خسارت‌هايي شده ‌است.

چين بزرگ‌ترين توليدكننده كفش جهان، بيش از 60 درصد از توليدات اين محصول را در جهان به خود اختصاص داده است و بيش از دو سال است كه مسئله صادرات كفش‌هاي ارزان قيمت چيني موضوع مورد مناقشه اين كشور با اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود.

اتحاديه اروپا سال گذشته اقدام به بررسي صادرات كفش چين نمود و اعلام كرد كفش‌هاي چيني به منظور خراب كردن توليدي‌هاي اروپايي ارزان‌تر از سطح معمول به اروپا صادر مي‌شوند.

اروپا از ماه آوريل امسال ماليات ضد دامپينگ را عليه كفش‌هاي چيني اتخاذكرد اما سپس بر صادرات كفش چين سهميه‌بندي اعمال كرد كه اين اقدام با اعتراض شديد چين مواجه شد.