دليل فحاشي و توهين تماشاگران استقلال بازي بد اين تيم بود/ نيمكت نشينان استقلال جو را خراب كردند

سهراب بختياري زاده با بيان اين مطلب به خبرنگار مهر گفت: تماشاگران استقلال در فصل گذشته نيز برخورد بدي بامن داشتند. آنها در ابتداي بازي مرا تشويق كردند اما در ادامه ناسزا گفتند! البته رفتار آنها ناشي از بازي بد استقلال است. هواداران زماني كه تيم شان تحت فشار است براي رهايي از اين شرايط به بازيكن و مربي تيم حريف ناسزا مي گويند تا شايد وضعيت بازي متحول شود.

وي افزود : براي من قابل پيش بيني بود كه مي توانيم به استقلال گل بزنيم و زماني كه عباسفرد گل زد حتي شادي نكردم و از بازيكنان خواستم سمت هواداران استقلال نروند چون مي دانستم كه اين حركت آنها با پاسخ بد استقلالي ها همراه خواهد شد.

كاپيتان تيم فوتبال صباباتري با اشاره به برتري تيمش در مصاف با استقلال عنوان داشت: بازي خوبي را برابر استقلال به نمايش گذاشتيم و نسبت به اين تيم برتري داشتيم . در بعد فني خيلي موفق بوديم اما در كسب نتيجه و حفظ بازي، عملكرد ضعيفي داشتيم . مستحق كسب برتري برابر استقلال بوديم و اگر از موقعيت هايمان بهتراستفاده مي كرديم نتيجه بازي غير از تساوي يك بر يك مي شد.

بختياري زاده در خصوص درگيري بازيكنان دو تيم در ثاينه هاي پاياني نيمه اول عنوان داشت: اتفاق خاصي رخ نداد. من از بازيكنان استقلال خواستم كه در پاسخ به بازي جوانمردانه ما توپ را بيرون بزنند اما متاسفانه بعضي افراد دخالت كردند و جو بازي آشفته شد. در اين بين نيمكت نشينان استقلال تا اندازه اي به اين مشكل دامن زدند ، البته در آغاز نيمه دوم داور بازي از من و محمود فكري كاپيتان استقلال خواست تا با آرامش بيشتر بازي كنيم و از آن پس بازي بدون مشكل و حاشيه دنبال شد.

مدافع تيم فوتبال صباباتري بروز جنجال دربازي اين تيم با استقلال تهران را امري عادي خواند و گفت: هر دو تيم از تيمهاي مطرح پايتخت هستند كه در بازي سه شنبه شب براي كسب هر سه امتياز به ميدان آمده بودند. تيم ما براي فرار از انتهاي جدول بايد پيروز مي شد واستقلال نيز براي حفظ صدرنشيني چاره اي جز شكست صباباتري نداشت . همه اين مسائل دست به دست هم مي دهند تا درگيري و حواشي بازي افزايش يابد.

وي با اميدواري از پيروزي در بازيهاي آينده صباباتري ياد كرد و گفت: تا به امروز كه پنج هفته از زمان آغاز بازيهاي ليگ برتر مي گذرد بازيهاي دشواري را برابر تيمهاي مدعي انجام داديم و نتيجه اي چندان مناسب كسب نكرده ايم . با اين حال اميدوارم در بازيهاي آتي با ارائه بازيهاي بهتر نتايجي قابل قبول كسب كنيم.