يك هزار واحد مسكوني زلزله زدگان شازند تحويل آنان مي شود

نيكزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك افزود: خانه هاي جمعي از روستائيان شازند در استان مركزي در زلزله ابتداي سال جاري لرستان به دليل نزديكي به اين استان تا صددرصد تخريب شد كه با جديت كار نوسازي ادامه دارد و تا آغاز فصل سرما خانه‌ها تحويل داده مي شود.

وي متوسط زير بناي اين خانه ها را 60 متر مربع خواند وگفت: اين خانه ها با اسكلت فلزي پيچ ومهره اي با سقف بتني وشيرواني در حال ساخت است.

وي مقاوم ونوسازي خانه هاي روستايي را از برنامه هاي جدي دولت نهم خواند وگفت: در استان مركزي سه هزار و500 خانه روستايي در حال نوسازي است.

وي تصريح كرد: با اتمام سهم امسال متقاضيان ثبت نام براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها معرفي مي شوند.

نيكزاد در ادامه از افتتاح وراه اندازي بنياد مسكن شهرستان محلات خبر داد وگفت: تا پايان سال آينده همه روستاهاي شهرستان محلات صاحب طرح هادي روستايي در راستاي عمران وآباداني روستايي خواهند شد.