قطب الدین صادقی به سوئد سفر می کند/ جنایت صدام در قبال دختران کرد

قطب الدین صادقی درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر در سال جاری، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در استان کردستان به سر می برم و مشغول تمرین ۲ نمایش تک پرده ای هستیم که قرار است تا پیش از عید نوروز، در فستیوالی تئاتری در کشور سوئد آن ها را به صحنه ببریم.

وی ادامه داد: نمایش اول، «سرود صد هزار افلیای عاشق» است که به موضوع عملیات «انفال» و همچنین زنده به گور کردن دختران کرد توسط رژیم بعثی صدام می پردازد. صدام بعد از عملیات پیش مرگه های کرد و منفجر کردن پالایشگاه کرکوک توسط آن ها، ۱۸۲ هزار نفر از دختران کرد را جمع آوری کرد و بخشی از آن ها را به افسران خود، برخی را به شیخ های فاسد کشورهای حاشیه خلیج فارس و باقی را زنده به گور کرد. من این نمایشنامه را در سال ۱۳۸۵ نوشتم و از آن زمان تا به حال، ۸۴ گور دسته جمعی در خصوص این جنایت رژیم بعثی صدام، کشف شده است.

این نمایشنامه نویس با سابقه تئاتر ایران با اشاره به اینکه شخصیت های این نمایش یک زن و شوهر هستند، گفت: این زن و شوهر بازیگر تئاتر هستند و نمایشنامه «هملت» را تمرین می کنند که زن گرفتار نیروهای بعثی صدام می شود و پیش از اینکه زنده به گور شود، جنون افلیا با جنون لحظه ای که در مقابل خود می بیند، درآمیخته می شود.

صادقی درباره نمایش دومی که قصد اجرای آن را در کشور سوئد دارد، توضیح داد: نمایش «چنور» دیگر اثری است که آن را در کشور سوئد به صحنه می بریم. این نمایش نیز داستان زن و شوهری است که در کودتای ۱۳۳۲ زن تیرباران و مرد به خارج از ایران پناهنده و تبعید می شود. وی در تبعید متوجه می شود که نسل سوخته است و بعد از ۲۰ سال، سال ۱۳۵۲ به ایران باز می گردد تا قبل از مرگ خاک وطن اش را لمس کند. این نمایش در اصل درباره نسل سوخته پناهندگان ایرانی در کشورهای خارجی است.

این کارگردان شناخته شده تئاتر ایران، درباره بازیگران این آثار نمایشی، افزود: در این نمایش ها شیرین معاضی و فرشید گویلی به ایفای نقش می پردازند و طراحی، نویسندگی و کارگردانی این ۲ اثر هم بر عهده من است.

وی درباره اینکه آیا حمایتی برای اجرای این ۲ نمایش در کشور سوئد از گروه شده است یا نه، اظهار کرد: اول قرار است فیلم اجراها را برای فستیوال تئاتر مورد نظر ارسال کنیم تا دعوتنامه برای ما ارسال شود. به همین دلیل هنوز اقدامی برای جذب حمایت نکرده ایم.