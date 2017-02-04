مسیر وسخنرانان راهپیمایی۲۲بهمن درشهرستان های استان تهران اعلام شد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال متفاوت از سال های گذشته است.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران افزود: با توجه به شرایط منطقه ای و جهانی، حضور مردم در حماسه ۲۲ بهمن می تواند موجب تقویت پایه های نظام اسلامی شود.

وی با اشاره به این نکته که راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال زمینه ساز حضور باشکوه مردم در انتخابات سال آینده خواهد شد، ادامه داد: بدون تردید باید راهپیمایی ۲۲ بهمن که نماد همدلی و وحدت ملت ایران است، زمینه ساز حضور باشکوه مردم در انتخابات سال آینده شود.

راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث استحکام نظام اسلامی می شود

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به ناراحتی دشمن از حضور مردم در صحنه بیان داشت: حضور باشکوه مردم در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، تیر خلاصی بر پیکر استکبار و دشمنان خواهد بود.

وی گفت: بدون تردید حضور مردم در میدان می تواند علاوه بر استحکام بخشیدن به پایه های نظام اسلامی، موجب خنثی سازی توطئه ها و نقشه های شوم دشمن شود.

محمودی با اشاره به مهیا شدن بسترهای لازم برای برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن یادآور شد: ستادهای دهه فجر در شهرستان ها و مناطق مختلف استان تهران تشکیل و تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه حماسه ۲۲ بهمن فراهم شده است.

حضور سخنگوی سپاه پاسداران در ورامین

وی با تشریح مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان های استان تهران گفت: مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان ورامین از میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید بهشتی، خیابان مسجد جامع و میدان امام خمینی(ره) خواهد بود.

محمودی ادامه داد: مردم ورامین سپس در میدان امام(ره) این شهرستان اجتماع و سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع راهپیمایی کنندگان سخنرانی خواهد کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان قدس از میدان قدس به سمت میدان آزادی، میدان مصلی و مصلای نماز جمعه این منطقه برگزار خواهد شد.

محمودی گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان شهریار نیز از خیابان انقلاب به سمت میدان امام(ره)، خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی و مصلای نماز جمعه برگزار و گواهی معاون ستاد نماز جمعه در میان راهپیمایی کنندگان سخنرانی می کند.

وزیر اطلاعات در جمع مردم شهرستان اسلامشهر سخنرانی می کند

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان پاکدشت از میدان آزادگان به سمت خیابان مطهری، میدان ساعت، خیابان قمی جنوبی، بلوار شهدای رحیمی و میدان معلم است و حسین مظفر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در جمع مردم این شهرستان سخنرانی می کند.

وی افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان دماوند نیز از میدان امام خمینی(ره) تا مصلای نماز جمعه این شهرستان خواهد بود.

محمودی گفت: مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان ری نیز از سه راه ورامین به سمت مصلای نماز جمعه خواهد بود.

حضور سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در شهرستان بهارستان

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به سخنرانی وزیر اطلاعات در جمع مردم شهرستان اسلامشهر بیان داشت: مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان اسلامشهر از مقابل ناحیه مقاومت سیدالشهدا(ع) به سمت جاده ساوه، خیابان تختی و مصلای نماز جمعه خواهد بود.

وی با اشاره به مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در فیروزکوه نیز از میدان سپاه تا امامزاده اسماعیل(ع) برگزار می شود.

محمودی تأکید کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان بهارستان از فلکه دوم گلستان به سمت مصلای نماز جمعه برگزار می شود و حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در جمع راهپیمایی کنندگان سخنرانی می کند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: مسیر راهپیمایی در شهرستان پیشوا نیز از میدان امام خمینی(ره) به سمت حرم جعفر بن موسی الکاظم(ع) خواهد بود.

وی متذکر شد: مسیر راهپیمایی در شهرستان قرچک نیز از میدان کلانتری تا مصلای نماز جمعه و در شهرستان رباط کریم از میدان آزادگان تا میدان معلم خواهد بود.

محمودی از عموم مردم استان تهران دعوت کرد تا در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور باشکوهی را داشته باشند.