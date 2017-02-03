به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی؛ عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در دیدار با اعضا ستاد اقامه نماز کشور که در محل مرکزی این ستاد در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه زندگی سعادتمند تنها در پرتوی انجام احکام الهی و اقامه نماز شکل می‌گیرد، اظهار کرد: امروز دشمن از هیچ تلاشی برای معنویت زدایی و دورکردن جامعه از نماز و زیارت فرو گذار نیست؛ زیارت و نماز تاثیرگذاری شگرف تربیتی با نقش عظیم در سکینه و آرامش قلوب دارد و موجب دمیده شدن روح توکل و تقوا و موجب دوری مومن از گناه و معاصی می‌شود.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان نماز را عاملی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تهاجمات فرهنگی معرفی و عنوان کرد: در گذر تهاجمات فرهنگی نماز مأمن و مصون ساز جامعه است و از این روی نقش ستاد اقامه نماز در ترویج و گسترش این مهم بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

وی اقامه‌ نماز را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت اسلامی دانست و با تاکید بر اینکه نماز و زیارت دو راهکار و ظرفیت اسلامی برای حل بسیاری از معضلات اجتماعی است، اضافه کرد: بسیاری از آسیب‌های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی با استمداد از نماز و زیارت در جامعه قابل حل است. زیارت و تقویت ارتباط با خداوند از بهترین راهکارها برای مبارزه با بسیاری از زشتی‌ها و پلشتی‌ها در جامعه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر اقامه صلات به شکل ناب اسلامی انجام شود، آنگاه نه حکومتی برای آل سعود و نه ساز و برگی برای استکبار باقی می‌ماند. بسیاری از مظاهر فساد به سبب غفلت از ذکر و یاد خداست که شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه زیارت و نماز می‌تواند بسیاری از اضطراب‌ها را به سکون و آرامش تبدیل کند، عنوان کرد: امروز مقوله نماز در کنار زیارت یکی از راه‌های اساسی در مصون سازی جامعه به وی‍ژه جوانان در برابر تهاجم و شبیخون فرهنگی بوده و هجمه‌ دشمنان به این دو نیز به دلیل ظرفیت مصون سازی این دو فریضه مقدس است.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به آیه شریفه اَلَّذینَ یُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللّهَ وَ کَفی بِاللّهِ حَسیبًا اشاره و عنوان کرد: در آیاتی که مرتبط با تغییر قبله، ولایت امیرالمومنین(ع) و تبلیغات دینی در قرآن کریم آمده، بحث «خشیت» مطرح شده که با خوف متفاوت است؛ معنای حقیقی خشیت این بوده که جهان تنها متاثر از اراده خداوند متعال است.

وی اخلاص را یکی از ضروریات کار تبلیغ خواند و تصریح کرد: اجلاس سالانه نماز گردهمایی برای بهره از آراء و تجربیات در جهت ایفای هرچه بهتر رسالت احیا و گسترش نماز در جامعه به ویژه در میان جوانان است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اعلام آمادگی کامل آستان قدس رضوی برای همکاری با ستاد اقامه نماز در جهت تعمیق و گسترش هرچه بیشتر این فریضه در جامعه، گفت: آستان قدس رضوی این آمادگی را دارد تا ضمن همکاری با ستاد اقامه نماز از ظرفیت و بستری که به برکت حضرت رضا(ع) ایجاد شده در جهت بست و گسترش هرچه بیشتر نماز در جامعه استفاده کند. نماز موجب مصونیت جامعه در برابر تهاجمات فرهنگی و ارتقای اخلاق معنوی و عمل صالح در جامعه می‌شود و آستان قدس رضوی برای توسعه این فریضه الهی در جامعه از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد.

تولیت آستان قدس رضوی در پایان با بیان اینکه باید مفاهیم خدمت، خادم و مخدوم توسعه یابد، عنوان کرد: بنا داریم تا با استفاده از تخصص متقاضیان خدمت به بارگاه منور رضوی، سطح خدمت رسانی به محرومان و نیازمندان را گسترش دهیم؛ به گونه‌ای که هر فردی بتواند با استفاده از تخصص خود به بارگاه منور رضوی و محرومان در هر نقطه از کشورخدمت‌رسانی داشته باشد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور ضمن تاکید بر لزوم توجه جدی به مقوله نماز در خانه و مدرسه، خواستار گسترش همکاری‌های ستاد اقامه نماز کشور با آستان قدس رضوی شد.