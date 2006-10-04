به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي منطقه آزاد قشم، علي اسلامي نيا، سرپرست معاونت بازرگاني سازمان منطقه آزاد قشم ضمن بيان مطلب فوق گفت: خط كشتيراني بين المللي از جنوب شرق آسيا (تايلند) به اسكه كاوه با پهلوگيري يك كشتي با ظرفيت بارگيري 63 كانتينر تجاري راه اندازي شد.

وي ادامه داد: همچنين طي روزهاي آينده با پهلوگيري يك كشتي بزرگ 100 كانتينري در اسكله كاوه خط كشتيراني دبي در اسكله كاوه راه اندازي خواهد شد.

وي با اشاره به ظرفيت پهلوگيري كشتي هاي 100 تني دراسكله كاوه، اظهار داشت: با شروع فعاليت خطوط كشتيراني داخلي و بين المللي به اسكله كاوه پيش بيني مي شود درمرحله اول ماهانه 400 كانتينر بار تجاري از طريق اين اسكله وارد جزيره قشم شود.

اسلام نيا با تاكيد بر ارزيابي گمركي كالاها درمحل اسكله كاوه، تصريح كرد: استفاده بازرگانان وتجار از امكانات اسكله كاوه علاوه بر كاهش هزينه براي تجار، آنان مي توانند از معافيت ها و تخفيفات منطقه آزاد بهره برداري نمايند.

سرپرست معاونت بازرگاني سازمان منطقه آزاد قشم گفت: طي شهريور ماه گذشته 12 كشتي با ظرفيت تناژ بالا دراسكله كاوه پهلو گرفتند كه با راه انداي خطوط كشتيراني داخلي و بين المللي اين ظرفيت به زودي افزايش مي يابد.

وي با اشاره به ويژگي هايي اسكله كاوه اظهار داشت: اسكله كاوه ظرفيت پهلوگيري شناورهاي 100 هزار تني در پست غربي و شناورهاي 20 هزار تني در پست شرقي را دارد.

اسكله كاوه در جزيره قشم بزرگ‌ترين اسكله بخش خصوصي كشوراست كه به دليل عمق بالا وعدم نياز به لايروبي، ظرفيت پهلوگيري كشتي هاي 100 هزار تني را دارا است و بر اساس طرح جامع سازمان منطقه آزاد قشم، اين اسكله به بندر بزرگ كاوه تبديل و كشور از مزاياي اين بندر ترانزيتي بهره مند خواهد شد.