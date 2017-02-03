کمبود ویتامین E عامل ابتلا به سندروم متابولیک

به گزارش خبرنگار مهر، برخی افراد از جمله افراد دارای مشکلات مرتبط با چاقی بیش از دیگران نیاز به ویتامین E دارند.

سندروم متابولیک از طریق مجموعه ای از بیماری ها نظیر فشارخون بالا، قندخون بالا، تری گلیسرید بالا، کلسترول بالا و چاقی مشخص می شود. طبق اعلام فدراسیون بین المللی دیابت، در حدود یک چهارم بزرگسالان جهان مبتلا به این سندروم هستند.

در مطالعه جدید، محققان افراد مبتلا به سندروم متابولیک را با تمرکز بر ویتامین E مورد بررسی قرار دادند.

یافته ها نشان داد افراد مبتلا به سندروم متابولیک ۳۵ تا ۵۰ درصد بیش از افراد سالم نیاز به ویتامین E داشتند.

به گفته محققان، مواد خوراکی نظیر بادام، اسفناج، سیب زمینی، آووکادو و تخم آفتابگردان سرشار از ویتامین E هستند.

همچنین محققان توصیه می کنند این ویتامین دارای فواید متعددی برای سلامت بدن از جمله کلسترول، پوست، هورمون ها و ماهیچه هاست.

خوردن تخم کدوتنبل، برگ چغندر، خردل، کلم پیچ، فندق، روغن های گیاهی، بروکلی و زیتون هم تامین کننده ویتامین E بدن است.