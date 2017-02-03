ارتباط بیخوابی و ابتلا به آسم در سنین بالا

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه نروژ دریافته اند افراد مبتلا به مشکلات مزمن خواب سه برابر بیشتر از افراد بدون مشکل بیخوابی در معرض آسم قرار دارند.

لین بیت استراند، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «بیخوابی یا کیفیت بد خواب در بین بیماران مبتلا به آسم شایع است اما اینکه آیا بیماران مبتلا به بیخوابی در معرض ریسک بالاتر ابتلا به آسم در مراحل بعدی هستند بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته بود.»

این مطالعه شامل حدود ۱۸ هزار فرد ۲۰ تا ۶۵ سال در نروژ بود. محققان دریافتند افرادی که عنوان کرده بودند «غالباً» یا «تقریباً هر شب» برای به خواب رفتن مشکل دارند، به ترتیب ۶۵ درصد و ۱۰۸ درصد در معرض ریسک ابتلا به آسم در طول ۱۱ سال بعد قرار دارند.

افرادی هم که اعلام کرده بودند خیلی زود از خواب بیدار می شوند و «غالباً» یا «تقریباً هر شب» نمی توانند دوباره بخوابند، به ترتیب با ۹۲ درصد و ۳۶ درصد افزایش ریسک ابتلا به آسم مواجهند.

همچنین یافته ها نشان داد آنهایی که حداقل یک بار در هفته دچار بیخوابی یا بدخوابی می شوند ۹۴ درصد با افزایش ریسک ابتلا به آسم مواجهند.

در حدود ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به آسم، اختلال تنفسی مزمن با علائم خس خس سینه، تنگی نفس و درد قفسه سینه هستند. از فاکتورهای پرخطر این بیماری سیگار کشیدن، چاقی و آلودگی هواست.

به گفته استراند، «از آنجائیکه مشکل بیخوابی، قابل کنترل است، افزایش توجه بر تاثیرات نامساعد بیخوابی می تواند در پیشگیری از آسم سودمند باشد.»