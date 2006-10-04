اسكان دانشجويان ارشد شبانه دانشگاه تهران در املاك طرح توسعه

علي فرهادي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: در پي دستور دكتر احمدي نژاد مبني بر اسكان دانشجويان كارشناسي ارشد شبانه مقرر شد، 2 ساختمان كه در راستاي طرح توسعه دانشگاه خريداري شده بود مورد بازسازي و آماده سازي قرار گيرد تا جمعيتي حدود 200 نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد شبانه متقاضي در آنجا اسكان پيدا كنند.

وي اضافه كرد: آماده سازي املاك در نظر گرفته شده به مدت 3 روز به طول انجاميد كه گروه اول متقاضيان اسكان ظرف امروز اسكان داده مي شوند.

مدير كل كوي دانشجويان دانشگاه تهران در خصوص اعتبارات اختصاص يافته از سوي رياست جمهوري به جهت عملياتي شدن دستور دكتر"احمدي نژاد"، گفت: "هنوز رقم خاصي به دانشگاه تهران داده نشده است."

فرهادي افزود: مقرر شده هزينه هاي بازسازي و هزينه هاي جاري محل اسكان دانشجويان كارشناسي ارشد شبانه به دانشگاه تهران پرداخت شود.

وي در خصوص ساختمان هاي محل اسكان دانشجويان كارشناسي ارشد شبانه گفت: ممكن است پيشرفت طرح توسعه دانشگاه تهران تا سال آتي به اندازه اي باشد كه امكان حفظ كاربري خوابگاهي محل فعلي اسكان دانشجويان كارشناسي ارشد شبانه وجود نداشته باشد بنابراين با تاكيد رئيس جمهوري بر مسائل صنفي دانشجويان بايد تدبير اساسي انديشيده شود.