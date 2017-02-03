افزایش ریسک دیابت در افراد مبتلا به HIV

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه، شیوع دیابت در بین افراد بزرگسال HIV مثبت در مقایسه با جمعیت عمومی ۴ درصد بیشتر بود.

محققان دانشگاه اموری در جورجیا آمریکا، پاسخ های نظرسنجی ۸۶۱۰ شرکت کننده HIV مثبت را مورد بررسی قرار دادند. همچنین داده های مربوط به حدود ۵۶۰۰ فرد از جمعیت عمومی را نیز تحلیل کردند.

از بین شرکت کنندگان HIV مثبت، ۷۵ درصد مرد بودند و ۶۰ درصد آنها ۴۵ سال به بالا سن داشتند. در حدود ۲۵ درصد چاق و در حدود ۲۰ درصد مبتلا به هپاتیت C بودند و ۹۰ درصد در طول سال گذشته درمان ضدویروسی دریافت کرده بودند.

از بین جمعیت عمومی، در حدود نیمی از آنان مرد ۴۵ سال به بالا بودند. ۳۶ درصد چاق و کمتر از ۲ درصد مبتلا به هپاتیت C بودند.

محققان دریافتند ۱۰ درصد شرکت کنندگان HIV مثبت مبتلا به دیابت بودند. از بین این افراد، در حدود ۴ درصد مبتلا به دیابت نوع۱، در حدود نیمی از آنان مبتلا به دیابت نوع۲، و ۴۴ درصد مبتلا به دیابت از نوع نامشخص بودند. در مقابل تقریبا بیش از ۸ درصد جمعیت عمومی مبتلا به دیابت بودند.

به گفته محققان، دیابت در بین افراد بزرگسال HIV مثبت با افزایش سن، چاقی و وضعیت طولانی تر HIV مثبت افزایش می یابد.